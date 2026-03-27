ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:38
27.03.2026 17:58

Χειροπέδες σε 62χρονο στη Ζάκυνθο που πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι γειτόνισσά του

27.03.2026 17:58
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 62χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης οι αστυνομικοί στη Ζάκυνθο, μετά από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και τον τραυματισμό μια γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς φέρεται να πυροβόλησε μια 60χρονη αλλοδαπή, η οποία μένει σε γειτονικό του σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν μετά από τηλεφώνημα στο 100 για πυροβολισμό σε περιοχή της Ζακύνθου. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και εντόπισαν την 60χρονη τραυματισμένη στο πόδι, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος γείτονας της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη ενώ στο χώρο του περιστατικού περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο ήταν πυροδοτημένα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 62χρονου παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια. Για τα όπλα, πλην ενός, ο 62χρονος κατείχε νόμιμες άδειες, οι οποίες ανακλήθηκαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Μεθυσμένος οδηγός, με τα δύο ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο, προκάλεσε τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Η κακοποίηση του 10μηνου βρέφους στην Πάτρα, η εξαφάνιση της μητέρας του όταν ήταν ανήλικη και η υποκρισία της κοινωνίας που διαρκώς… «σοκάρεται»

«Block στη βία»: Συνέδριο στις Σέρρες για την ανήλικη παραβατικότητα

google_news_icon

aeroplanoforo ipa 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Τσουχτερός» ο λογαριασμός του πολέμου για τις ΗΠΑ: Κατεστραμμένα αεροσκάφη, ζημιές σε drone και ραντάρ

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ομάδα ιρανών χάκερ παραβίασε το email του διευθυντή του FBI και ανήρτησε υλικό στο διαδίκτυο

esiea-new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Φωνή διαμαρτυρίας και ανησυχίας για την απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει την ελληνόφωνη υπηρεσία της

iran israel 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικό αντιδραστήρα χτύπησε το Ισραήλ – Στον Λευκό Οίκο φτάνει η αντιπρόταση του Ιράν για εκεχειρία – Live οι εξελίξεις

PLAKIAS_NIKOS
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς για Γεωργιάδη και Φλωρίδη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;»

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

strait_of_hormuz_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Απροσπέλαστο το Στενό του Ορμούζ» - Χτυπήματα σε λιμάνια του Κουβέιτ και εγκατάσταση παραγωγής ιρανικών πυραύλων - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:36
aeroplanoforo ipa 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Τσουχτερός» ο λογαριασμός του πολέμου για τις ΗΠΑ: Κατεστραμμένα αεροσκάφη, ζημιές σε drone και ραντάρ

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ομάδα ιρανών χάκερ παραβίασε το email του διευθυντή του FBI και ανήρτησε υλικό στο διαδίκτυο

esiea-new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Φωνή διαμαρτυρίας και ανησυχίας για την απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει την ελληνόφωνη υπηρεσία της

