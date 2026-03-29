Κεφαλονιά: Πρωινός σεισμός 4,3 Ρίχτερ – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, ένα λεπτό μετά τις 6 το πρωί της Κυριακής, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 1 χλμ. βορειοανατολικά της Σκάλας, στο νότιο τμήμα του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17,2 χιλιόμετρα.

