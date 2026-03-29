search
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 06:55

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Σε ποιες περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές

kairos_vroxi_1702_1920-1080_new

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης στα Επτάνησα, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Πελοπόννησο.

Σε τμήματα, όπως Θεσσαλία, Ήπειρος και Μακεδονία, αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και ημιορεινά, με πολύ μικρή πιθανότητα στα πεδινά.

Στο Αιγαίο και τη Θράκη επίσης, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης, με θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία 7-18 βαθμούς και βοριάδες 3-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η Δευτέρα θα είναι ήπια με λίγες τοπικές μπόρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στο νότιο Αιγαίο, με θερμοκρασία 18-19 βαθμούς και βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Από την Τρίτη, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα προσεγγίσει σταδιακά τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στους 18-20 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα ενισχυθούν προς την Τετάρτη στα 8-9 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκίδα: Επίθεση με μολότοφ σε κατάστημα εστίασης

Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης – Στο νοσοκομείο ένας νεαρός

Παπίγκο: Ισχυρή χαλαζόπτωση και εγκλωβισμοί οδηγών – Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran israel 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ» – Τελεσίγραφο ως τη Δευτέρα από το Ιράν για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, όλες οι εξελίξεις

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πολύ δύσκολη άσκηση η δίκη για τα Τέμπη

seismos_kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωινός σεισμός 4,3 Ρίχτερ – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

PODCAST DIMITRIADOY SITE 29.03
PODCASTS

Podcast – Βαλέρια Δημητριάδου: «Γράφω έργα μόνο για τους ανθρώπους του σήμερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

oikonomou-tsipras111
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

leoforeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κροατία με μαθητική εκδρομή από Ελλάδα: 55 παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε λεωφορείο για ώρες

israil11
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο με το Ιράν (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

iran israel 77- new
efimerides
xristakopoulos-123-new
1 / 3