Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Σε ποιες περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης στα Επτάνησα, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Πελοπόννησο.

Σε τμήματα, όπως Θεσσαλία, Ήπειρος και Μακεδονία, αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και ημιορεινά, με πολύ μικρή πιθανότητα στα πεδινά.

Στο Αιγαίο και τη Θράκη επίσης, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης, με θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία 7-18 βαθμούς και βοριάδες 3-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η Δευτέρα θα είναι ήπια με λίγες τοπικές μπόρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στο νότιο Αιγαίο, με θερμοκρασία 18-19 βαθμούς και βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Από την Τρίτη, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα προσεγγίσει σταδιακά τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στους 18-20 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα ενισχυθούν προς την Τετάρτη στα 8-9 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

