Παπίγκο: Ισχυρή χαλαζόπτωση και εγκλωβισμοί οδηγών – Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στο Πάπιγκο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγών.

Το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό που το οδόστρωμα καλύφθηκε από παχύ στρώμα χαλαζιού, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Η ολισθηρότητα του δρόμου οδήγησε και σε ένα τροχαίο ατύχημα με ΙΧ να καταλήγει εκτός οδοστρώματος και στη συνέχεια σε γκρεμό αλλά ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ωστόσο, αρκετά οχήματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στις στροφές του χωριού, με τους οδηγούς να αδυνατούν να ελέγξουν την πορεία τους πάνω στον «λευκό τάπητα».

Η εικόνα θυμίζει έντονη χιονόπτωση, καθώς το χαλάζι έχει συσσωρευτεί σε μεγάλο ύψος.

