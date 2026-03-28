Κοζάνη: Συνελήφθη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Στην Κοζάνη συνελήφθη ο 39χρονος κρατούμενος που απέδρασε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν μετά από συντονισμένη αστυνομικής επιχείρηση, το βράδυ της Παρακσευής (27/3) στην πόλη της Κοζάνης.
Μετά από αξιοποίηση των στοιχείων από τους αστυνομικούς συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 39χρονου, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα κράτησης, εκτίοντας ποινή φυλάκισης 6 ετών και χρηματική ποινή 200 ευρώ, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, μετά από επισταμένες έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης, εντοπίστηκε χθες το βράδυ, στην πόλη της Κοζάνης, και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.
