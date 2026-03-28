ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 22:30
28.03.2026 21:14

Κοζάνη: Συνελήφθη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

astinomia-new

Στην Κοζάνη συνελήφθη ο 39χρονος κρατούμενος που απέδρασε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν μετά από συντονισμένη αστυνομικής επιχείρηση, το βράδυ της Παρακσευής (27/3) στην πόλη της Κοζάνης.

Μετά από αξιοποίηση των στοιχείων από τους αστυνομικούς συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 39χρονου, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα κράτησης, εκτίοντας ποινή φυλάκισης 6 ετών και χρηματική ποινή 200 ευρώ, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, μετά από επισταμένες έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης, εντοπίστηκε χθες το βράδυ, στην πόλη της Κοζάνης, και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.

google_news_icon

tel-aviv-piravlos
papigko111
tsipras1
marinela-maggira4
mitsotakis synodos bryxelles
iisous-nazaret-new
zeibegkiko new
leoforeio-new
marinella_ndp_27_09_24
syntaxiouxoi_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

tel-aviv-piravlos
papigko111
tsipras1
