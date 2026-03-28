ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:17
28.03.2026 19:57

Μαρινέλλα: Η συνταρακτική στιγμή της κατάρρευσής της στο Ηρώδειο (Video)

Ήταν βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρώδειου.

Όπως είχε καταγραφεί και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που τραγουδούσε τους στίχους: «Εγώ και εσύ, πόσο η ζωή να μας μισεί; Φεύγεις και φεύγω, και πού πάμε; Εγώ και εσύ, Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε».

Το κοινό παρακολουθούσε σαστισμένο, ενώ οι συνεργάτες της έσπευσαν κοντά της για να της προσφέρουν βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, η Μαρινέλλα αποχώρησε από τη σκηνή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό της, βρέθηκε η κόρη της Τζωρτίνα.

Η αιφνίδια αδιαθεσία της Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου προκάλεσε συγκίνηση και ανησυχία στις χιλιάδες θεατών του θεάτρου που κατέκλυσαν το θέατρο για την συναυλία της.

Η θρυλική ερμηνεύτρια άντεξε ενάμιση χρόνο ακόμα, καθώς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου…

