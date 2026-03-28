Θρίλερ στην Κροατία με μαθητική εκδρομή από Ελλάδα: 55 παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε λεωφορείο για ώρες

Σκηνές αγωνίας εκτυλίσσονται στην Κροατία, όπου 55 μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους από Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Κατούνα παραμένουν εγκλωβισμένοι, περίπου τρεις ώρες πριν από το Ζάγκρεμπ.

Η εκδρομή που ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου, εξελίχθηκε σε εφιαλτική εμπειρία. Από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από τις κροατικές αρχές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να περάσουν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο όχημα, σε σταθμό εξυπηρέτησης, χωρίς ξεκάθαρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, η αποστολή βρισκόταν στην περιοχή της Ζαντάρ και θα έπρεπε ήδη να έχει φτάσει στον προορισμό της. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόβλεπτη και ανησυχητική εξέλιξη.

Το τοπίο περιπλέκει η έλλειψη σαφών απαντήσεων. Το ταξιδιωτικό γραφείο επικαλείται απαγορευτικό κυκλοφορίας λόγω ισχυρών ανέμων, χωρίς όμως να δίνει επαρκείς εξηγήσεις ή να παρουσιάζει εναλλακτικό σχέδιο.

Την ίδια ώρα, οι γονείς ζουν ώρες αγωνίας. Μπροστά στην αβεβαιότητα, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεσβεία πρότεινε νέα διαδρομή, ώστε να συνεχιστεί το ταξίδι με ασφάλεια.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: πότε και πώς θα λήξει αυτή η περιπέτεια;

Όλοι πλέον περιμένουν την ασφαλή μετακίνηση και επιστροφή των μαθητών, χωρίς νέα απρόοπτα.

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 2 νεκροί και 3 τραυματίες από τα διαδοχικά τροχαία και την παράσυρση πεζού

Ηράκλειο: Αναστάτωση σε λαϊκή αγορά – Ο ισχυρός άνεμος «σήκωσε» δύο κλούβες (Video)

«Δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν δεν τρομάζαν το παιδί μου» – Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό