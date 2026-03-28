search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.03.2026 18:59

Θρίλερ στην Κροατία με μαθητική εκδρομή από Ελλάδα: 55 παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε λεωφορείο για ώρες

Σκηνές αγωνίας εκτυλίσσονται στην Κροατία, όπου 55 μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους από Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Κατούνα παραμένουν εγκλωβισμένοι, περίπου τρεις ώρες πριν από το Ζάγκρεμπ.

Η εκδρομή που ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου, εξελίχθηκε σε εφιαλτική εμπειρία. Από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από τις κροατικές αρχές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να περάσουν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο όχημα, σε σταθμό εξυπηρέτησης, χωρίς ξεκάθαρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, η αποστολή βρισκόταν στην περιοχή της Ζαντάρ και θα έπρεπε ήδη να έχει φτάσει στον προορισμό της. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόβλεπτη και ανησυχητική εξέλιξη.

Το τοπίο περιπλέκει η έλλειψη σαφών απαντήσεων. Το ταξιδιωτικό γραφείο επικαλείται απαγορευτικό κυκλοφορίας λόγω ισχυρών ανέμων, χωρίς όμως να δίνει επαρκείς εξηγήσεις ή να παρουσιάζει εναλλακτικό σχέδιο.

Την ίδια ώρα, οι γονείς ζουν ώρες αγωνίας. Μπροστά στην αβεβαιότητα, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεσβεία πρότεινε νέα διαδρομή, ώστε να συνεχιστεί το ταξίδι με ασφάλεια.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: πότε και πώς θα λήξει αυτή η περιπέτεια;
Όλοι πλέον περιμένουν την ασφαλή μετακίνηση και επιστροφή των μαθητών, χωρίς νέα απρόοπτα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3