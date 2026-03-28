Ηράκλειο: Αναστάτωση σε λαϊκή αγορά – Ο ισχυρός άνεμος «σήκωσε» δύο κλούβες (Video)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (28/3) στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, όταν δύο κλούβες ανετράπησαν αιφνιδιαστικά, εξαιτίας των δυνατών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμποροι είχαν δέσει – όπως κάνουν συνήθως – τις τέντες πάνω στις σχάρες των οχημάτων τους, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και το πρόσθετο βάρος οδήγησε στην απώλεια ισορροπίας και τελικά στην ανατροπή δύο εξ αυτών.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν γρήγορα να απομακρύνουν τις κλούβες και να αποκαταστήσουν την κατάσταση, πριν προκληθούν περαιτέρω προβλήματα.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρειάστηκε καν η επέμβαση του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Πηγή: neakriti.gr

