ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:19
28.03.2026 17:59

Ηράκλειο: Αναστάτωση σε λαϊκή αγορά – Ο ισχυρός άνεμος «σήκωσε» δύο κλούβες (Video)

28.03.2026 17:59
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (28/3) στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, όταν δύο κλούβες ανετράπησαν αιφνιδιαστικά, εξαιτίας των δυνατών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμποροι είχαν δέσει – όπως κάνουν συνήθως – τις τέντες πάνω στις σχάρες των οχημάτων τους, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και το πρόσθετο βάρος οδήγησε στην απώλεια ισορροπίας και τελικά στην ανατροπή δύο εξ αυτών.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση, καθώς οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν γρήγορα να απομακρύνουν τις κλούβες και να αποκαταστήσουν την κατάσταση, πριν προκληθούν περαιτέρω προβλήματα.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρειάστηκε καν η επέμβαση του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Πηγή: neakriti.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:16
lasithi liapakis
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ και βαθιά θλίψη στο Λασίθι για τον αιφνίδιο χαμό 21χρονου

pasok synedrio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γκρίνιες και οργή για την καταπάτηση του χρόνου ομιλίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

marinela-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η συνταρακτική στιγμή της κατάρρευσής της στο Ηρώδειο (Video)

