Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στον Προαστιακό Πάτρας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την Κυριακή (29/3) στον Προαστιακό Πάτρας, αλλά και σειρά ακυρώσεων σε δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι αλλαγές αυτές στον Προαστιακό της Πάτρας τίθενται σε ισχύ λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Τα δρομολόγια που καταργούνται την Κυριακή (29/3) είναι τα παρακάτω:

Αμαξοστοιχίες

11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Ρίο

11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο – Αγ. Ανδρέας

Λεωφορεία

C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Άγιος Βασίλειος

C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα ‘Αγιος Βασίλειος – Καστελόκαμπος

C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο

