Ηράκλειο: Σύλληψη 30χρονου για αρπαγή 17χρονης από το σπίτι της

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής ο 30χρονος άνδρας για την υπόθεση της 17χρονης κοπέλας που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της σε περιοχή της Αττικής και εντοπίστηκε στο σπίτι του συλληφθέντα στη Χερσόνησο.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της και την αναζητούσαν οι δικοί της. Ο πατέρας της δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Εντέλει η ανήλικη βρέθηκε μαζί με τον 30χρονο στη Χερσόνησο και παραδόθηκε σε συγγενικό της πρόσωπο, προτού επιστρέψει στο σπίτι της στην Αθήνα. Ο 30χρονος άνδρας κρατείται και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές.

Στον εντοπισμό της 17χρονης Μαρίας, χθες Παρασκευή 27 Μαρτίου, συνέδραμε τις αστυνομικές δυνάμεις και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι αστυνομικές δυνάμεις που τη βρήκαν προχώρησαν άμεσα στην ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών, καθώς και της οικογένειάς της.

Μετά τον εντοπισμό της, η Μαρία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε επιβεβαιώσει χθες ότι η περιπέτεια της ανήλικης είχε αίσιο τέλος, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της.

Η σημερινή σύλληψη του νεαρού άνδρα φέρνει στο φως τη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης:

«Συνελήφθη χθες (27.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ημεδαπός κατηγορούμενος για αρπαγή ανήλικης. Ειδικότερα την 24.03.2026 ημεδαπός κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση ανήλικης από την οικία τους σε περιοχή της Αττικής.

Ανήλικη εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία 30χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου».

Διαβάστε επίσης:

Νέο Ηράκλειο: Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σιδερογροθιά από σπίτι κατηγορούμενου

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν 53 κιλά sisha

Πάτρα: Απίστευτοι ισχυρισμοί για την κακοποίηση του μωρού – «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» (Video)

