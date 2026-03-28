Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν 53 κιλά sisha

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κατελήφθη 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

