ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
28.03.2026 14:30

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν 53 κιλά sisha

28.03.2026 14:30
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κατελήφθη 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

