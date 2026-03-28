ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
28.03.2026 13:37

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στο Μαρτίνο – «Καπνός» έγιναν οι δράστες με τις κασετίνες

Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3/26) το Μαρτίνο του Δήμου Λοκρών, καθώς άγνωστοι δράστες λίγο μετά τις 03:30’ ανατίναξαν το ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από το σούπερ Μάρκετ «Σκλαβενίτης».

Ο θόρυβος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός που σήκωσε από τα κρεβάτια τους τους κατοίκους, κάποιοι εκ των οποίων ανέφεραν ότι είδαν αρκετούς από τους δράστες χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός τους.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στους αστυνομικούς ότι διέφυγαν με ένα ΙΧΕ μαύρου χρώματος.

Από την αστυνομία επιβεβαιώνεται ότι οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από το καταστραμμένο μηχάνημα τις κασετίνες με τα χρήματα, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν τις πήραν άθικτες ή είχαν καταστραφεί. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και η λεία των δραστών.

Σημειώνουμε ότι το ίδιο μηχάνημα είχε ξαναγίνει στόχος θρασύτατων ληστών, τα ξημερώματα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου του 2023. Τότε οι δράστες που ήταν τουλάχιστον 6, γύρω στις 04:20’ το πρωί είχαν ανατινάξει το μηχάνημα το οποίο στη συνέχεια το φόρτωσαν σε βανάκι. Μάλιστα είχαν επιστρατεύσει και φορτηγό – γερανό που έκλεψαν από κοντινή μάντρα και είχαν τραβήξει έξω το βαρύ μηχάνημα. Φεύγοντας μάλιστα απείλησαν και έναν πολίτη που είχε μεταβεί στο σημείο!

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

