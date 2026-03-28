Αντιρατσιστικές και αντιιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις – Κλείνει το μεσημέρι ο σταθμός του Μετρό

Στο Σύνταγμα στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου, αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις. Η κινητοποίηση συνδέει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, αλλά και το θέμα των κοινωνικών δαπανών και την ακρίβεια, σε αντιπαράθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Σύμφωνα με το BDS Greece το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Αθήνα: Σύνταγμα, 15:00

Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00

Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00

Βόλος: Δημαρχείο, 11:30

Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00

Ιεράπετρα: Κεντρική Πλατεία, 18:00

Ικαρία: Εύδηλος, 17:00

Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00

Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00

Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00

Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00

Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30

Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00

Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00

Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00

Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00

Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00

Παλαιά Φώκαια: Μικράς Ασίας & Λεωφόρου Σουνίου, 11:00

Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00

Τήνος: Λιμάνι, 12:00

Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30

Χίος: Πλατεία Βουνακίου, 12:00

Μεταξύ των φορέων που καλούν είναι: ΚΕΕΡΦΑ, συνέδριο ΕΚΑ, συνέδριο ΠΟΕΣΥ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟEΔΗΝ, Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον ΟΑΕΔ, σωματεία εργαζόμενων σε εκπαίδευση, νοσοκομεία, δήμους, March to Gaza Greece, Παλαιστινιακή Παροικία, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, No Kings Greece, Συγγενείς και επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», KASAPI Hellas – Ένωση Φιλιππινέζων Εργαζόμενων, Κοινότητα σιϊτών μουσουλμάνων στην Ελλάδα, Ένωση Μουσουλμάνων Ελλάδας, BDS Greece, Κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών, Νέα Αριστερά, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές σχολείων Αθήνας. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Νομική στήριξη παρέχουν: Διεθνής Αμνηστία, Rescue American Democracy, Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας.

Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» θα κλείσει σήμερα, Σάββατο, στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Καλέσματα στο Σύνταγμα

Καλούν: ΕΚΑ, ΑΔΕΔΥ, Κοινότητες μεταναστών, φοιτητικοί σύλλογοι, δημοτικές κινήσεις, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών

Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου και της Χίου

‘Ασυλο, χαρτιά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά.

Να διώξουμε τη κυβέρνηση των δολοφόνων που κάνει πλάτη στους φασίστες.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια που ετοιμάζονται να βγούν στους δρόμους στις ΗΠΑ στις 28 Μάρτη με την έμπνευση της εξεγερμένης Μινεάπολης που τσάκισε τους κεφαλοκυνηγούς της ICE του Τραμπ, τους δολοφόνους της ποιήτριας Ρενέ Γκούντ και του νοσηλευτή Αλεξ Πρέττι. Απλώνουμε το χέρι στο κίνημα στην Ευρώπη που δίνει μάχη ενάντια στην ακροδεξιά και τη φασιστική απειλή, στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Γερμανία και αλλού.

Ξεσηκωνόμαστε για να μπεί τέλος στις δολοφονίες των προσφύγων και των μεταναστών στα κλειστά σύνορα της ΕΕ-φρούριο, αυτή την οργανωμένη από την κυβέρνηση της ΝΔ και την ΕΕ θανατοπολιτκή. Έχει μετατρέψει το Λιμενικό σε σώμα πολέμου κατά των κατατρεγμένων προσφύγων που επιχειρούν να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς και την φτώχεια. Οι φίλοι του Τραμπ και του Νετανιάχου δολοφονούν στη Γάζα, δολοφονούν και στη Μεσόγειο με 33.000 πνιγμένους τα τελευταία 15 χρόνια.

Δεν αφήνουμε την κυβέρνηση να φορτώνει τις ευθύνες της για την φτώχεια, την ακρίβεια, τα ψηλά νοίκια, τη διάλυση της παιδείας και της υγείας στους πρόσφυγες που τάχα μας απειλούν. Φταίει η ίδια που τα χαρίζει όλα στους δισεκατομυριούχους φίλους της για τα κέρδη τους ενώ ζωές χάνονται στα Τέμπη, την Πύλο, την Χίο, την Βιολάντα, στα κάτεργα του Ελληνικού. Δίνει δισ για όπλα και κόβει για τις ανάγκες μας.

Διαδηλώνουμε για να γίνει η δίκη των 21 στελεχών του Λιμενικού στο Ναυτοδικείο. Να τιμωρηθούν επιτέλους οι δολοφόνοι της κυβέρνησης και του Λιμενικού που έπνιξαν πάνω από 600 πρόσφυγες στη Πύλο. Για να να ξηλωθεί επιτέλους ο αρχηγός του Λιμενικού Τ.Κοντιζάς ο οποίος παραπέμπεται για κακουργήματα που προκάλεσαν το θάνατο των προσφύγων στη Πύλο. Είναι δυνατόν να εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για τις καταδιώξεις όπως στη Χίο όπου κομματιάστηκαν τα κεφάλια 15 προσφύγων, γυναικών και παιδιών;

Πλημμυρίζουμε το Σύνταγμα και τις άλλες πόλεις για να μην αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει πλάτες στην ακροδεξιά και τους φασίστες. Για να φράξουμε το δρόμο στην ανασύνταξη των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και των ορφανών της . Ούτε σπιθαμή χώρου για τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του Σαχζατ Λουκμάν στις γειτονιές και τα σχολεία μας. Στη φυλακή για πάντα οι νεοναζί δολοφόνοι.

Διαδηλώνουμε για να μην περάσει η ποινικοποίηση των αγώνων του κινήματος αλληλεγγύης, με την ανάκληση του ασύλου στον Τζαβέντ Ασλάμ, την επίθεση στο δικηγόρο των επιζώντων της Χίου Δ.Χούλη, την συκοφάντιση του δημοσιογράφου Χ.Αβραμίδη. Οι ακροδεξιοί Πλεύρης και Γεωργιάδης στοχοποιούν πρόσφυγες, συνδικαλιστές στα νοσοκομεία, φοιτητές στα πανεπιστήμια και έχουν το θράσος να βαφτίζουν τις κινητοποιήσεις φασιστικές! Κοίτα ποιοί μιλάνε!

Η 28η Μάρτη είναι μέρα για να μετατρέψουμε τη οργή μας για τα εγκλήματα της κυβέρνησης στη Πύλο, τη Χίο, τα Τέμπη, την Βιολάντα σε τσουνάμι για να τους σαρώσουμε.

Ενωμένοι εργατιά, αγροτιά, νεολαία έχουμε να δώσουμε τη δικιά μας εναλλακτική στο σύστημα που καταστρέφει τις ζωές για τα κέρδη τους. Ένα κόσμο χωρίς ρατσισμό, φασισμό, πολέμους και φτώχεια!

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο

Σάββατο 28/3 Διεθνής Ημέρα Δράσης ενάντια σε πόλεμο, ρατσισμό και φασισμό

Σύνταγμα 3μμ

Κάτω τα χέρια από το Ιράν – Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Καμιά εμπλοκή στο πλευρό ΗΠΑ – Ισραήλ!

Τραμπ και Νετανιάχου απλώνουν τη φρίκη του πολέμου στο Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή με στόχο να ελέγξουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και να τσακίσουν την Παλαιστίνη και κάθε αντίσταση στην περιοχή. Βομβαρδίζουν δημοτικά και νοσοκομεία δολοφονώντας χιλιάδες αμάχους, νέα κορίτσια και γυναίκες που τάχα θα «απελευθερώσουν». Χτυπάνε μονάδες αφαλάτωσης και δεξαμενές καυσίμων στερώντας το πόσιμο νερό και δηλητηριάζοντας με τοξικό νέφος εκατομμύρια ανθρώπους.

Η επίθεση στο Ιράν είναι μέρος της συνολικότερης επιθετικότητας των ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα ως την Κούβα και τη Γροιλανδία με στόχο να ανακτήσουν την κλονισμένη κυριαρχία τους. Μια ιμπεριαλιστική επίθεση στην οποία το Ιράν έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί. Λένε ψέματα για την «δημοκρατία» που θέλουν να «αποκαταστήσουν». Ο κόσμος που έχει ξεσηκωθεί πολλές φορές μέσα στο Ιράν ενάντια στην φτώχεια και την καταπίεση δεν θα κερδίσει τίποτα από την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ. Λένε ψέματα για τα πυρηνικά του Ιράν. Αυτός που έχει πυρηνικά όπλα είναι το Ισραήλ, που συνεχίζει την κατοχή και τις επιθέσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, που βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό και εισβάλει στο νότιο Λίβανο, το κράτος-τρομοκράτης που λειτουργεί σαν μαντρόσκυλο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή και για αυτό έχει την πλήρη στήριξή του.

Η ελληνική κυβέρνηση κλιμακώνει την εμπλοκή της σε όλα αυτά τα εγκλήματα. Εκτός από την Σούδα που αναβαθμίζεται σε κρίσιμο ορμητήριο για τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ, στέλνει φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο για να προστατεύουν τις βρετανικές βάσεις αλλά και τα συστήματα αεράμυνας της σιωνιστικής οντότητας. Ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με χώρες της ΕΕ και οξύνοντας τον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Έχει ήδη στείλει στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, συστοιχίες πυραύλων στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στην Ερυθρά και δηλώνει πρόθυμη να στείλει στρατό και στην κατοχή της Γάζας.

Χρειάζεται και μπορούμε να τους σταματήσουμε! Με ένα δυνατό αντιπολεμικό κίνημα, όπως το 2003 όταν αναδείχθηκε σε «νέα υπερδύναμη» κινητοποιώντας εκατομμύρια ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σήμερα, έχοντας σαν αφετηρία το μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο τη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό και τον σιωνισμό και να τσακίσουμε τις κυβερνήσεις που τους στηρίζουν. Στις ΗΠΑ, που η αντίθεση στον πόλεμο στο Ιράν είναι πλειοψηφικό ρεύμα ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα της επίθεσης. Και συνεχίζονται σε δεκάδες χώρες, από την Βρετανία μέχρι την Κύπρο και από την Υεμένη μέχρι το Πακιστάν.

Η 28 Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα Δράσης ενάντια στον πόλεμο, τον ρατσισμό και τους φασίστες, θα είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός! Στις ΗΠΑ το κίνημα No Kings ετοιμάζει μια τεράστια κινητοποίηση ενάντια στον Τραμπ, ενώνοντας όλες τις μάχες, τη Μινεάπολη που νίκησε τον ICE, το αντιπολεμικό, την οργή για το κύκλωμα βιαστών του Επστάιν, την κλιματική καταστροφή. Και αντίστοιχες συνδέσεις κάνουν τα κινήματα στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, ενάντια στις πολεμοκάπηλες κυβερνήσεις που συνεργάζονται με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου και παίζουν το χαρτί του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας κάνοντας πλάτη στην ακροδεξιά και τους φασίστες.

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους, πιάνοντας το νήμα από τις μαζικές κινητοποιήσεις στην επέτειο των Τεμπών και την παγκόσμια ημέρα των γυναικών στις 8 Μάρτη.

Παλεύουμε για την ήττα Τραμπ – Νετανιάχου στο Ιράν. Λευτεριά στην Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν οι φρεγάτες και να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Θέλουμε δουλειές και όχι βόμβες, αυξήσεις στους μισθούς και όχι εξοπλισμούς. Όχι στο νομοσχέδιο Δένδια που αυξάνει τη θητεία και μειώνει τις αναβολές. Όχι στον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – ΗΠΑ. Καμία «εθνική συναίνεση», δεν θα πληρώσουμε εμείς για τον πόλεμο.

Δυναμώνουμε το αντιπολεμικό κίνημα και κλιμακώνουμε με απεργίες και καταλήψεις στους χώρους δουλειάς και σπουδών. Για να «αλλάξουμε το καθεστώς» στην Ελλάδα, να τσακίσουμε την κυβέρνηση που δολοφονεί στα Τέμπη και τη Βιολάντα, στην Πύλο και τη Χίο, στην Παλαιστίνη και το Ιράν.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

28 Μάρτη μέρα αγώνα ενάντια στον πόλεμο, τον ρατσισμό και τον φασισμό

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 3.00 μ.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Το Σάββατο 28 Μάρτη εκατομμύρια κόσμος ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους εκατοντάδων πόλεων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία στην παγκόσμια μέρα αγώνα ενάντια στον πόλεμο, τον ρατσισμό και τον φασισμό. Το διεθνές αντιπολεμικό κίνημα θα είναι στον δρόμο ενάντια στον παραλογισμό του πολέμου, στην πολεμική οικονομία και τον θάνατο.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε αυτή την παγκόσμια μέρα δράσης για να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας με την έμπνευση της εξεγερμένης Μινεάπολης που τσάκισε την ICE του Τραμπ, του παγκόσμιου κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, του αντιπολεμικού κινήματος ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, του αντιφασιστικού κινήματος στην Ευρώπη που δίνει μάχη ενάντια στην ακροδεξιά και τη φασιστική απειλή, στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Γερμανία και αλλού.

Διαδηλώνουμε ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, την ώρα που η απειλή επέκτασης και γενίκευσης του πολέμου δυναμώνει. Την ίδια ώρα και εν μέσω βομβαρδισμών στο Ιράν, ο Τραμπ δεν ξεχνά την Κούβα και διαμηνύει πως έρχεται και η δική της σειρά!

Διαδηλώνουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και των λαών της περιοχής. Ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ που μας σέρνει σε τεράστιους κινδύνους και μετατρέπει την χώρα σε μια απέραντη αμερικανική βάση, με την συμμετοχή της βάση της Σούδας, με τις φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο. Η εμπλοκή της ελληνικής συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο, καταρρίπτοντας δύο ιρανικούς πυραύλους αποτελεί πολύ επικίνδυνη εξέλιξη.

Το αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, μπορεί να αναδειχθεί σε αποφασιστικό παράγοντα για την ήττα της πολεμικής εκστρατείας.

Διαδηλώνουμε για να βάλουμε τέλος στις δολοφονίες των προσφύγων και των μεταναστών, στα κλειστά σύνορα της ΕΕ-φρούριο, στην κυβέρνηση της ΝΔ που έχει μετατρέψει το Λιμενικό σε σώμα πολέμου κατά των κατατρεγμένων προσφύγων που επιχειρούν να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς και την φτώχεια. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δολοφονούν στη Γάζα, στο Ιράν και στο Λίβανο. Οι “φίλοι” τους στην ΕΕ και η κυβέρνηση της ΝΔ δολοφονούν και στη Μεσόγειο με 33.000 πνιγμένους τα τελευταία 15 χρόνια.

Διαδηλώνουμε για να γίνει η δίκη του Λιμενικού στο Ναυτοδικείο και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της κυβέρνησης και του Λιμενικού που έπνιξαν πάνω από 600 πρόσφυγες στη Πύλο.

Διαδηλώνουμε για να μην αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει πλάτες στην ακροδεξιά και τους φασίστες. Για να φράξουμε το δρόμο στην ανασύνταξη των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και των ορφανών της.

Διαδηλώνουμε για να μην περάσει η ποινικοποίηση των αγώνων του κινήματος αλληλεγγύης, με την ανάκληση του ασύλου στον Τζαβέντ Ασλάμ, την επίθεση στο δικηγόρο των επιζώντων της Χίου Δ. Χούλη, την συκοφάντηση του δημοσιογράφου Χ. Αβραμίδη.

Ενωμένοι εργατιά, αγροτιά, νεολαία για την ανατροπή της κυβέρνησης και του συστήματος που καταστρέφει τις ζωές μας για τα κέρδη τους.

Για έναν κόσμο χωρίς ρατσισμό, φασισμό, πολέμους και φτώχεια!

Καμία εμπλοκή και στήριξη στους φονιάδες, έξω οι βάσεις, έξω από το ΝΑΤΟ

Κάτω τα χέρια από το Ιράν και το Λίβανο, να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός

Όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία κοινωνικές ανάγκες και όχι για φρεγάτες

Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου και της Χίου

Άσυλο, χαρτιά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά.

Να ανατρέψουμε τη δολοφονική κυβέρνηση του πολέμου, του ρατσισμού και της φτώχειας.

Ανοιχτή Αντιιμπεριαλιστική Αντιπολεμική Συνέλευση

Με μαζικές σφαγές αμάχων (με προεξάρχουσα αυτή των 160 και πλέον μαθητριών δημοτικού σχολείου), συστηματικές καταστροφές ζωτικών κοινωνικών υποδομών (νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες, δημόσιους χώρους) και δολοφονίες της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, προχωρά από τις 28 Φεβρουαρίου υπό την σκέπη της συνήθους προπαγανδιστικής ρητορικής περί «απελευθέρωσης του ιρανικού λαού», η νέα φάση της ιμπεριαλιστικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ-ΕΕ στη Μέση Ανατολή, με τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Επίθεση που γενικεύεται με τη χερσαία εισβολή του σιωνιστικού στρατού στο Λίβανο, την ώρα που η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται μαζί με τις καθημερινές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη.

Στο πλευρό ΗΠΑ-Ισραήλ στέκεται το σύνολο των αντιδραστικών αραβικών καθεστώτων, που δέχονται -ακριβώς όπως και το ίδιο το σιωνιστικό κράτος- τα δίκαια επίχειρα για τη διαχρονική πρόσδεση τους στον ιμπεριαλισμό, με πυραυλικές επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις και τις πρεσβείες που φιλοξενούν, αλλά και στις πολυτελείς τουριστικές εγκαταστάσεις τους. Στον αντίποδα όλες οι δυνάμεις της Αντίστασης όπως και οι λαοί της περιοχής λαμβάνουν θέση μάχης. Αυτή τη στιγμή τα μάτια και οι καρδιές των λαών όλου του κόσμου, από τη Βενεζουέλα ως την Κούβα και από την Ασία ως την Ευρώπη και την Αμερική συντονίζονται με το λαό του Ιράν, ένα λαό που βιώνει για δεκαετίες τον ασφυκτικό οικονομικό αποκλεισμό της Δύσης μαζί με τη φτώχεια και την καταπίεση, και ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι τον περιμένει σε ενδεχόμενη επικράτηση των «απελευθερωτών» του και των φερέφωνων τους: εξανδραποδισμός, ταπείνωση, καταστροφή. Ειδικά για το λαό και το κίνημα χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, χωρών πολεμικά ορμητήρια για ΗΠΑ-Ισραήλ, όπως η Ελλάδα, τα καθήκοντα είναι πολλαπλώς αναβαθμισμένα. Όπως και με την Παλαιστίνη, έτσι και με το Ιράν, το ελληνικό κράτος είναι απολύτως συνένοχο στο αίμα που χύνεται.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε ένα πολεμικό παροξυσμό, σπεύδει να εμπλακεί στρατιωτικά στον πόλεμο, στέλνοντας φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη για να υπερασπίσει τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο και μέσω αυτού να προωθήσει τους πολεμοκάπηλους μεγαλοϊδεατισμούς του στην Αν. Μεσόγειο, την ώρα που η βάση της Σούδας αποτελεί κεντρικό παράγοντα της επίθεσης στο Ιράν και τον Λίβανο και ως εκ τούτου απολύτως νόμιμο στόχο των ιρανικών αντιποίνων.

Ταυτόχρονα, ο αναβαθμισμένος μεγαλοϊδεατισμός της ελληνικής αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού, σε μια σύγχρονη εκδοχή, επιχειρεί ξανά να σύρει τη χώρα σε εξαιρετικά επικίνδυνα μονοπάτια. Πρόκειται για ένα μείγμα παρασιτικής αρπακτικότητας και γεωπολιτικής υπεροψίας που δένει οργανικά τη χώρα στα συμφέροντα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και του πετρελαϊκού του λόμπι καθώς επίσης και του σιωνισμού, ευθυγραμμίζοντας πλήρως την οικονομική και στρατηγική της κατεύθυνση με αυτά, την ίδια στιγμή που διαλύονται οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες μέσω της ταξικής υποτίμησης και του ξεπουλήματος του συνόλου του δημόσιου πλούτου (από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τα όποια ενεργειακά κοιτάσματα) και βαθαίνει η υποτέλεια μιας χώρας που τα «δίνει όλα» -γη και ύδωρ- για να εξασφαλίσουν πρόσκαιρα οφέλη τα εφοπλιστικά τζάκια αυτού του τόπου. Αγνοώντας τους πραγματικούς συσχετισμούς δύναμης, φαντασιώνεται ότι μέσω ευκαιριακών συμμαχιών με τους μεγαλύτερους μακελάρηδες του πλανήτη μπορεί να αποκομίσει αναβάθμιση και κέρδη, όπως αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά ακόμη και σε περιπτώσεις άμεσης εμπλοκής, όπως η χρήση ελληνικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Στην πραγματικότητα, η εμπλοκή αυτή εντείνει τη δική μας ταξική φτωχοποίηση και ανοίγει πλέον και μια σκοτεινή προοπτική: η ελληνική αστική τάξη και το κράτος της φαίνεται να είναι διατεθειμένες να ζητήσουν ακόμη και το αίμα μας, τα φέρετρα των δικών μας ανθρώπων, ως εγγύηση για τη γεωπολιτική τους περιχαράκωση και την ίδια τους την επιβίωση. Την ίδια στιγμή η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και οι διαταραχές σε κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους (στα στενά Ορμούζ) πυροδοτούν ένα ντόμινο ακρίβειας, το οποίο μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στις λαϊκές τάξεις μέσω των μονοπωλιακών ανατιμήσεων και της «δημιουργικής» λογιστικής των καρτέλ με τον πληθωρισμό να μετατρέπεται έτσι σε μηχανισμό ταξικής λεηλασίας.

Το ελληνικό κράτος βαθαίνει ολοένα περισσότερο τη συμμετοχή του στον πόλεμο, στέλνοντας τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά», μαζί με ζεύγος F-16 και συστοιχία πυραύλων «Κένταυρος» στην Κύπρο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ. Ταυτόχρονα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας ενεργοποιεί το νέο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, γεγονός που σηματοδοτεί άνευ προηγουμένου εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Ενάντια στις αποφάσεις αυτές που πάνε κόντρα στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, την ίδια ώρα που όλα τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, υποδομές) υποτιμώνται, ιδιωτικοποιούνται και ξεπουλιούνται και ταυτόχρονα ο κρατικός προϋπολογισμός και η έρευνα κάνουν στροφή προς την πολεμική βιομηχανία, μπροστά σε αυτές τις ιστορικές εξελίξεις, για το αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα είναι η ώρα της ευθύνης.

Μετωπικά, μαζικά και δυναμικά να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Υεμένης, των λαών της Μέσης Ανατολής και όλου του κόσμου που βρίσκεται αντιμέτωπος με την τυραννία του ιμπεριαλισμού και των υποτακτικών του καθεστώτων.

Να βγούμε μαχητικά στους δρόμους, να αγωνιστούμε για το κλείσιμο όλων των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων του θανάτου, για τη διακοπή των σχέσεων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να καταδείξουμε το ρόλο και να μπλοκάρουμε παράλληλα την εμπλοκή του ελληνικού κράτους και του κεφαλαίου του στον πόλεμο. Να μαζικοποιήσουμε τις διαδικασίες του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, των επιτροπών και συνελεύσεων σε γειτονιές και σχολές.

Καλούμε όλους και όλες στην επόμενη αντιιμπεριαλιστική-αντιπολεμική συνέλευση τη Δευτέρα 30/3 στις 18:30 στην ΑΣΟΕΕ και στο μπλοκ μας στην αντιπολεμική διαδήλωση το Σάββατο 28/3 στις 15:00 στο Σύνταγμα.

ΗΠΑ-Ισραήλ φονιάδες των λαών – Πόλεμο στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών!

Κάτω τα χέρια από το Ιράν και τον Λίβανο – Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Αλληλεγγύη & νίκη στους λαούς της Μέσης Ανατολής!

Έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ!

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Η αποσάθρωση και ολοσχερής χρεοκοπία του κόσμου του κράτους και του καπιταλισμού αποτελεί όριο για την εποχή της παγκόσμιας ολοκλήρωσής του και ταυτόχρονα αιτία της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και της συνακόλουθης αύξησης της απειλής του πολέμου. Το κρατικο-καπιταλιστικό σύστημα φέρει εντός του τις αντιφάσεις του, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αστικών επιτελείων για την καλύτερη τοποθέτησή τους στη σκακιέρα για την καταλήστευση και τον διαμοιρασμό των πολύτιμων και περιορισμένων φυσικών πόρων, το άπλωμα της «σφαίρας επιρροής» τους είναι που κάνει τις σειρήνες του πολέμου να ηχούν ξανά και ξανά. Γιατί όσο οι κοινωνίες βρίσκονται δέσμιες του λεγόμενου «εθνικού συμφέροντος», του ιδιωτικού κέρδους και της καπιταλιστικής συσσώρευσης ο πόλεμος θα αποτελεί τον μονόδρομο των αυτοκρατοριών σε σύγκρουση. Αυτή η καπιταλιστική νομοτέλεια, ωστόσο καθόλου δεν σημαίνει ότι το σύστημα της καταπίεσης οδεύει μόνο του στον αφανισμό του, μέσω των αδιεξόδων και των αντιφάσεων του αν οι ίδιοι οι λαοί δεν διεκδικήσουν να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους.

Τα κράτη και οι διακρατικοί μηχανισμοί βάζουν μπροστά τις πολεμικές μηχανές, εξαπολύουν στρατιωτικές επιχειρήσεις και διαμορφώνουν εμπόλεμες κοινωνίες τόσο για να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους, όσο και για να συνεχιστεί η λεηλασία της κρατικής και καπιταλιστικής μηχανής. Μια συνθήκη στην οποία οι μόνοι πραγματικά χαμένοι είναι οι ίδιοι οι λαοί, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πολεμικά σφαγεία και με τις συνέπειες του πολέμου, την εξαθλίωση, τη φτώχεια, τον ξεριζωμό και τον θάνατο. Αυτό είναι που αναδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο, τόσο στο πολεμικό σφαγείο στην Ουκρανία μετά την εισβολή του Ρωσικού στρατού 4 χρόνια πριν όσο και με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που αποτελεί την αποθρασυμένη κλιμάκωση του, εδώ και 78 χρόνια, αιματοβαμμένου διωγμού του λαού της Παλαιστίνης από τη γη του από το κράτος του Ισραήλ και τους συμμάχους του. Αυτό μαρτυρά επίσης τόσο η συνεχώς αυξανόμενη επιθετικότητα των ΗΠΑ με την επέμβαση στην Βενεζουέλα και τον εγκληματικό εξαναγκασμό του λαού της Κούβας να ζει κάτω από εξοντωτικές συνθήκες χωρίς καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα όσο και ο πόλεμος που μαίνεται σήμερα εναντίον του Ιράν, ως απότοκο της κρίσης της παγκόσμιας ηγεμονίας τους και των τεράστιων και πολλαπλών εσωτερικών κρίσεων και της ανάγκη τους να επαναβεβαιώσουν τον έλεγχό τους πάνω σε στρατηγικές περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο, ορυκτά, νερό, κ.ο.κ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στις 28 Φλεβάρη εκδηλώθηκε με σφοδρούς βομβαρδισμούς η πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η ευαισθησία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του γενοκτονικού σιωνισμού, εξάλλου, έγινε εξαρχής φανερή με το χτύπημα σχολικής μονάδας και προπονητικού κέντρου, με αποτέλεσμα τη δολοφονία εκατοντάδων παιδιών. Η ίδια ευαισθησία τους εκδηλώθηκε με τον βομβαρδισμό μονάδων αφαλάτωσης, καθιστώντας ακόμα πιο ασφυκτική την κατάσταση που επικρατούσε στο Ιράν λόγω της κλιμακούμενης λειψυδρίας. Ακολούθως γίναμε μάρτυρες του χτυπήματος μονάδας παραγωγής πετρελαίου στην Τεχεράνη, με άμεσο αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί όλη η πόλη από τοξικά αέρια και ουσίες, που δημιουργούν κίνδυνο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Η υποκρισία των Δυτικών καθεστώτων ξεπερνάει κάθε όριο: την ίδια ώρα που συνεργάζονται άψογα με όλα τα μοναρχικά αυταρχικά & θεοκρατικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, όπως τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, το Μπαχρέιν κ.ά. χρησιμοποιούν εργαλειακά το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν για να επενδύσουν με δήθεν «απελευθερωτική χροιά» τα εγκλήματά τους, με κορυφαίο την εν ψυχρώ δολοφονία πάνω από 180 παιδιών σε βομβαρδισμούς. Συνεχίζουν έτσι το θεάρεστο έργο τους όπως το ξεκίνησαν στη σύγχρονη περίοδο με τους βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι το 1999, με τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 που διέλυσε τη χώρα, την εικοσαετή κατοχή στο Αφγανιστάν που άφησε πίσω της εκ νέου και ισχυροποιημένο το καθεστώς των Ταλιμπάν, την παράδοση της Συρίας στον καμουφλαρισμένο ISIS, και την απόλυτη αποδιάρθρωση της Λιβύης μετά την ανατροπή του Καντάφι, η οποία βυθίστηκε σε αέναους εμφύλιους πολέμους. Θύματα των ιμπεριαλιστικών ληστρικών και νεοαποικιακών πολέμων και επεμβάσεων είναι πάντα οι ίδιοι οι λαοί, οι οποίοι κατακρεουργούνται σε αυτό το παγκόσμιο σφαγείο ή παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης για να βρουν τον θάνατο στα χερσαία και υδάτινα σύνορα της Ευρώπης με τη δολοφονική συνδρομή και του ελληνικού κράτους. Επίσης θα ήταν αφελές να πιστέψουμε ότι ο σφαγέας του παλαιστινιακού λαού, το Ισραήλ, θα νοιαζόταν για τις ζωές των Ιρανών, όταν εδώ και 2μιση χρόνια διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή με σκοπό τον πλήρη μετασχηματισμό της περιοχής.

Ταυτόχρονα η δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ οξύνει την επιθετικότητα της, διευρύνοντας τα χτυπήματα και στον νότιο Λίβανο, δίνοντας 24 ώρες διορία στον λαό του Λιβάνου που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του και αριθμεί περισσότερες από 500.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς άλλες περιοχές. Ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο από αέρος ακόμα και με βόμβες φωσφόρου και εισέβαλε στην περιοχή με χερσαίες δυνάμεις.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι σταθερά προσανατολισμένη στις επιδιώξεις της κυρίαρχης πολιτικής και οικονομικής ελίτ της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και είναι προσδεδεμένη στο άρμα του Ευρωατλαντισμού, υπεύθυνου για τόσες και τόσες επεμβάσεις τα τελευταία και όχι μόνο χρόνια. Οι συνεχείς συμφωνίες ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ αποτελούν ένα ακόμα δείγμα επικύρωσης και διεύρυνσης των σχέσεων του ελληνικού και αμερικάνικου κράτους, επιβεβαίωσης της πρόσδεσης της εγχώριας αστικής τάξης στο άρμα συμφερόντων της κυρίαρχης διεθνούς πολιτικο-οικονομικής ελίτ και ενίσχυσης του ρόλου του ελληνικού κράτους στη νευραλγική περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή ακριβώς η ενίσχυση του ρόλου του ελληνικού κράτους, που σήμερα περνάει μέσα από την αμέριστη και ολόπλευρη στήριξη των ΗΠΑ και του κράτους του Ισραήλ, είναι που καθιστά ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο ως τα μετόπισθεν της πρώτης γραμμής του δυτικού ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή. Ειδικά η αμερικάνικη βάση της Σούδας λειτουργεί ως ένα κρίσιμο κέντρο στρατιωτικής παρακολούθησης, συντονισμού και υποστήριξης των αμερικάνικων και ευρωατλαντικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η αναβάθμιση και επέκταση των ικανοτήτων της συνδέεται άμεσα με τις στρατιωτικές δράσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης και έμμεσης υποστήριξης του ισραηλινού κράτους και της συμμετοχής του στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Η βάση αυτή συμβολίζει και εξυπηρετεί τη διατήρηση της αμερικάνικης και ευρωατλαντικής κυριαρχίας και κηδεμονίας στη νευραλγική περιοχή της ανατολικής μεσογείου, δίνοντας στρατιωτικές δυνατότητες για ταχεία αντίδραση και χειρισμό των γεωπολιτικών συμφερόντων της. Κάθε πλοίο που ξεκινά, κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται, κάθε διαταγή που εκδίδεται από τη βάση της Σούδας προσφέρει υπηρεσίες στη μηχανή θανάτου που σφάζει τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο το ελληνικό κράτος στέλνει πολεμικά πλοία και αεροπλάνα στην Κύπρο, υποκρινόμενο ότι πρόκειται για βοήθεια και για αμυντικούς σκοπούς αποτροπής χτυπήματός της. Στην πραγματικότητα όμως το ελληνικό κράτος εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο πρώτα για την υπεράσπιση της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο ακρωτήρι της Πάφου, ενώ στη συνέχεια στέλνει στην Κάρπαθο αντιαεροπορικά συστήματα για την άμυνα της Αμερικάνικης βάσης στη Σούδα, οι φρεγάτες του βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στα ανοιχτά του Ισραήλ για την άμυνά του και τη μεταφορά πληροφοριών μέσω στρατιωτικών ραντάρ σχετικά με επικείμενα χτυπήματα νατοϊκών και αμερικανοισραηλινών στόχων και ελληνικά patriot χρησιμοποιήθηκαν για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν πετρελαϊκή εταιρεία στη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο στην προσπάθειά του να αυξήσει τα κέρδη του, εξαναγκάζει τα πληρώματα των πετρελαιοφόρων πλοίων του να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ.

Ο λαός του Ιράν αφού πρώτα πνίγηκε στο αίμα -για ακόμη μια φορά μέσα στα χρόνια- από το καθεστώς μετά την λαϊκή εξέγερση που ξέσπασε τον Γενάρη του 2026, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις βόμβες του δυτικού ιμπεριαλισμού, υπεύθυνου για τόσες και τόσες πολεμικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και το αιματοκύλισμα των λαών. Ως αναρχικοί/ές, στρατευμένοι/ες με πίστη στην υπόθεση της παγκόσμιας κοινωνικής επανάστασης και στις αρχές του διεθνισμού, στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού απέναντι στην καταστολή και τον πόλεμο, απέναντι σε δυνάστες και κατακτητές, αναγνωρίζοντας ότι μόνο ο ίδιος ο λαός του Ιράν είναι αρμόδιος για την απελευθέρωσή του, για την αυτοδιάθεσή και χειραφέτησή του και για την κατάκτηση μιας ζωής ελεύθερης. Πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων όπου γης, ποτέ με τα κράτη, τους διακρατικούς σχηματισμούς, τους σφαγείς των λαών, τα αφεντικά.

Καμία ιμπεριαλιστική επέμβαση δεν μπορεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους – Κανένα κράτος δεν προστατεύει τους λαούς – Καμία ζωή δεν μπορεί να ανθίσει κάτω από τα γκλομπ, τις σφαίρες και τα χαλάσματα.

Ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό, τα κράτη και το κεφάλαιο

Διεθνιστική Αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν και του Λιβάνου

Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή

Να κλείσουν οι βάσεις – Να σαμποτάρουμε την πολεμική μηχανή

Άμεση απεμπλοκή του ελληνικού κράτους από τον πόλεμο

ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική συλλογικότητα Acte

Nα σαμποτάρουμε την πολεμική μηχανή – Ο πόλεμος δεν είναι εικόνα στις ειδήσεις στον δρόμο γεννιούνται συνειδήσεις

Το τελευταίο διάστημα εξελίσσονται μια σειρά στρατιωτικών συγκρούσεων για ηγεμονία, οικονομική και πολιτική εξουσία. Η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ με την υποστήριξη ΕΕ- ΝΑΤΟ- ΗΠΑ, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας- ΝΑΤΟ στην καρδιά της Ευρώπης, η πολεμική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, ο πόλεμος 12 ημερών Ισραήλ-ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι σημάδια μιας πολεμικής συνθήκης που απλώνεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλο τον πλανήτη.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και ξεκίνησαν τον πόλεμο έναντια στο Ιράν, δολοφονώντας εκατοντάδες αμάχους (μεταξύ των οποίων και πάνω από 100 κορίτσια σε σχολείο), καθώς και μέλη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Ο στόχος της επίθεσης ήταν η δημιουργία τρόμου στον πληθυσμό, ο αποκεφαλισμός του καθεστώτος και η συγκρότηση μιας νέας κυβέρνησης που θα ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ και όχι με την Κίνα και τη Ρωσία.

Τον χειμώνα στο Ιράν ξέσπασε μια σημαντική εξέγερση ενάντια στη σκληρή καταπίεση και καταστολή, τις ταξικές ανισότητες και τη θεοκρατία που επικρατούν στη χώρα. Η εξέγερση απλώθηκε σε πολλές πόλεις. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν με μεγάλο θάρρος στους δρόμους και συνέχισαν να συγκρούονται και να διαδηλώνουν, παρότι δέχτηκαν ιδιαίτερα σκληρή και αιματηρή επίθεση από τον στρατό και την αστυνομία. Πολλοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στους δρόμους, ενώ άλλοι εκτελέστηκαν μέσα στις φυλακές. Ο Τραμπ, τότε, δήλωνε ότι ενδιαφέρεται για τις ζωές των διαδηλωτών και υποσχόταν ότι θα πραγματοποιήσει στρατιωτική επέμβαση για να τους βοηθήσει. Λίγο καιρό αργότερα, στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδειξαν πόσο πραγματικά «νοιάζονται» για τους ανθρώπους στο Ιράν, βομβαρδίζοντας τη χώρα με σφοδρότητα και σκοτώνοντας χιλιάδες από αυτούς ήδη από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων.

Όσο για το ενδιαφέρον των δυτικών δυνάμεων για τα «δημοκρατικά δικαιώματα» των Ιρανών, αρκεί να αναφερθεί ότι στηρίζουν ως πιθανή εναλλακτική λύση τον γιο του Σάχη, ενός αιμοδιψούς φιλοδυτικού δικτάτορα. Δεν μπορεί κανείς παρά να οργιστεί και να αηδιάσει με τις υποκριτικές καταδίκες των κρατών και των πολιτικών κομμάτων της Δύσης, τα οποία εμφανίζονται να ζητούν περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες και τους πολίτες και να καταδικάζουν τον θρησκευτικό φανατισμό. Πρόκειται για τα ίδια κράτη που ενίσχυσαν και ενισχύουν τα φονταμενταλιστικά κινήματα ως αντίβαρο στα ριζοσπαστικά κοινωνικά ρεύματα και τους αγώνες που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται τη Μέση Ανατολή. Τα ίδια κράτη που στα εδάφη τους αναπαράγουν την πατριαρχία, διεξάγουν πολέμους, οργανώνουν δολοφονίες και προετοιμάζονται για νέες αιματηρές συγκρούσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Τα ίδια κράτη που έχουν αιματοκυλίσει επανειλημμένα τη Μέση Ανατολή και έχουν λεηλατήσει τον λεγόμενο «Τρίτο Κόσμο». Τα ίδια που πνίγουν στη Μεσόγειο τους ξεριζωμένους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους και τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, εγκλωβίζοντάς τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αφήνοντάς τους να πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Πέρα από την υποκρισία των δυτικών κρατών σχετικά με τα αίτια του πολέμου, η στρατιωτική επιχείρηση είχε παρουσιαστεί αρχικά ως μια σύντομη σύγκρουση λίγων ημερών. Στην πραγματικότητα, όμως, η κατάσταση εξελίχθηκε σε έναν γενικευμένο πόλεμο που ενδέχεται να έχει μακρά διάρκεια.

Το ελληνικό κράτος έχει εμπλακεί στην πολεμική συνθήκη στην Μέση Ανατολή ενεργά συμμετέχoντας εδώ και πάνω από ένα χρόνο στην ευρωπαϊκή επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ”, την οποία μάλιστα διευθύνει, με το στρατηγείο επιχειρήσεων να εδρεύει στην βάση της Λάρισας. Στην τωρινή πολεμική αναμέτρηση έστειλε τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά», καθώς και ζεύγος αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο αλλά και συστοιχία πυραύλων στην Κάρπαθο προχωρώντας έτσι σε ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο. Ταυτόχρονα, οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με κυριότερη αυτή της Σούδας στην Κρήτη, χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα με τις στρατιωτικές κινήσεις, επιχειρείται και η δημιουργία κλίματος φόβου και μίσους στο εσωτερικό της χώρας. Τα μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν συνεχώς ρεπορτάζ για τον «κίνδυνο μουσουλμάνων πρακτόρων», για μια υποτιθέμενη «σύγκρουση Ισλάμ και Χριστιανισμού» και ακόμη και για ιστορικές αναφορές στους Περσικούς πολέμους ή στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τα κράτη προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι είναι φυσιολογικό να σκοτωθούν για τα συμφέροντα των πολιτικών και των οικονομικών ελίτ. Θέλουν να δημιουργήσουν πανικό και φόβο, ώστε αντί να υπάρξει αγώνας ενάντια στον πόλεμο να αποδεχθούμε τη θυσία των ζωών μας σε μια αλληλοσφαγή με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε.

Σε περιόδους πολεμικής προετοιμασίας- και ακόμη περισσότερο σε περίοδο πολέμου- το δίλημμα που τίθεται είναι αν θα πληρώσουμε το κόστος της υποταγής και του θανάτου ή το κόστος της ανυποταξίας.

Πόλεμο στον πόλεμο κράτους και αφεντικών

Απέναντι στα πολεμικά τύμπανα των κρατών, είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί εδώ και τώρα ένα ισχυρό αντιπολεμικό και αντικρατικό κίνημα. Σε έναν κόσμο διεθνών ανταγωνισμών για την κυριαρχία, αρνούμαστε να διαλέξουμε και να συστρατευτούμε με οποιοδήποτε κρατικό στρατόπεδο. Κανένα κράτος- είτε δημοκρατικό είτε ολιγαρχικό, είτε με παπά είτε με ιμάμη- δεν είναι σύμμαχος ή προστάτης μας. Από το Ιράν έως τις ΗΠΑ, από την Ελλάδα έως την Τουρκία, από τη Ρωσία έως την Ουκρανία, οι καταπιεσμένοι αυτού του κόσμου δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας και δεν πρόκειται να αλληλοσκοτωθούμε.

Αντί να ετοιμαστούμε να μπούμε στα φέρετρα για το έθνος, ας ετοιμαστούμε να συγκρουστούμε με τον κόσμο της εξουσίας. Ας μην βυθιστούμε στην υπακοή, στη μοιρολατρία και στην απάθεια.

Ας γίνουμε ο εσωτερικός εχθρός των κρατών στις χώρες όπου ζούμε. Ας οργανώσουμε καταλήψεις σχολών και σχολείων. Ας σαμποτάρουμε την πολεμική βιομηχανία. Ας μπλοκάρουμε τα λιμάνια. Ας προχωρήσουμε σε μαζικές απεργίες. Ας πολιορκήσουμε με μαζικές πορείες τις πολεμικές βάσεις που σκορπούν τον θάνατο στο Ιράν, στην Παλαιστίνη και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Απέναντι στα καλέσματα να φορέσουμε τα χακί, η απάντησή μας να είναι οι μαζικές και συλλογικές αρνήσεις στράτευσης. Δεν θα υπηρετήσουμε τον δολοφονικό μηχανισμό του στρατού.

Αναπτύσσουμε σχέσεις διεθνιστικής αλληλεγγύης με όσους/ -ες/ -οσα αγωνίζονται ενάντια στα κράτη και στους πολέμους σε κάθε μέρος του κόσμου. Παλεύουμε για την κοινωνική και ταξική επανάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα κοινοβούλια, τα παλάτια και τα στρατόπεδα θα γκρεμιστούν από τους ίδιους τους καταπιεσμένους, τις καταπιεσμένες, τα καταπιεσμένα και όχι από κάποιον «σωτήρα».

Στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσίας μπορεί να ανθίσει μια αναρχική κοινωνία χωρίς αφεντικά, χωρίς σύνορα και χωρίς εθνικά μίση, βασισμένη στην κοινοκτημοσύνη και την ισότητα. Ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς λεηλασία της φύσης και χωρίς πολέμους. Ένας κόσμος όπου η αλληλεγγύη και η αμοιβαία βοήθεια θα αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της κοινωνικής ζωής.

Δεν διαλέγουμε κρατικά στρατόπεδα

Να αγωνιστούμε ενάντια στον πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ-Ισραήλ με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους

Αλληλεγγύη στους από τα κάτω στην Μέση Ανατολή που υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου

Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών πόλεμο στον πόλεμο κράτους και αφεντικών

Κάτω τα κράτη και oι στρατοί αγώνας για επανάσταση σε ολόκληρη την Γη

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα

Η Ελλάδα βαθύτερα στον πόλεμο των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών και των σιωνιστών κατά του Ιράν

Κάτω το κυνηγόσκυλο του πολέμου Μητσοτάκης

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου η πυροβολαρχία που έχει στείλει η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία για να φρουρεί και χειρίζεται τις συστοιχίες Patriot συμμετείχε άμεσα στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών και σιωνιστών, του Τραμπ και του Νετανιάχου, εναντίον του Ιράν.

«H ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», ανακοίνωσε κομπάζοντας ο υπουργός Άμυνας του Μητσοτάκη Ν. Δένδιας. Πρόσθεσε δε πως [η ελληνική στρατιωτική δύναμη στη Σαουδική Αραβία] «έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

Δεν υπάρχει πιο ωμό ψέμα! Η καπιταλιστική Ελλάδα δεν προστατεύει κανένα επίπεδο ζωής του ελληνικού λαού, ούτε των λαών της Ευρώπης. Συμμετέχει ως κυνηγόσκυλο του πολέμου στον ιμπεριαλιστικό – σιωνιστικό πόλεμο της διεφθαρμένης “συμμαχίας Epstein” των Τραμπ και Νετανιάχου κατά του Ιράν. Συμμετέχει στο πλαίσιο της διεθνούς ιμπεριαλιστικής ΝΑΤΟϊκής πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Υπερασπίζεται την αντιδραστική φεουδαλοκαπιταλιστική δυναστεία των Σαούδ, τα συμφέροντα των εταιριών πετρελαίου και των εφοπλιστών. Υπερασπίζεται τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών (πετρελαίου και φυσικού αερίου) της Μέσης Ανατολής/Δυτικής Ασίας – και τα κέρδη των πετρελαιάδων και εφοπλιστών. Υπερασπίζεται τα κέρδη του Βαρδινογιάννη και της Aramco και τους Έλληνες πειρατές- εφοπλιστές που θέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τη ζωή των ναυτικών πραγματοποιούν μεταφορές πετρελαίου με τάνκερ στην εμπόλεμη ζώνη.

Όσο για τους λαούς, της Ελλάδας και της Ευρώπης ήδη πληρώνουν την αλματώδη αύξηση των καυσίμων και τον πληθωρισμό που ξανά καλπάζει. Και ο κίνδυνος είναι να πληρώσουν με το αίμα των παιδιών τους την συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν – και στις άλλες χώρες που έχει θέσει στο στόχαστρό του ο παράφρων Καλιγούλας του Λευκού Οίκου, ανοίγοντας τις πύλες της κολάσεως για έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως δεν πρόκειται για ζήτημα ενός παράφρονα ηγέτη – είναι η παραφροσύνη του ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού στην άλυτη κρίση και παρακμή του.

Ο λαός/οι λαοί και η εργατική τάξη πρέπει να ανατρέψουν με επανάσταση τα σκυλιά του πολέμου. Ο εχθρός δεν είναι στο Ιράν. Είναι στη δική μας χώρα. Ανατρέποντας τον Μητσοτάκη στην Ελλάδα, την κυβέρνησή του και κάθε αστική κυβέρνηση πολέμου που μαγειρεύουν καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Δίνουμε χτύπημα σε Έλληνες και διεθνείς φασίστες, στους μυστικιστές Ευαγγελιστές του MAGA και του λεγόμενου χριστιανικού σιωνισμού.

Να επιστρέψει αμέσως η ελληνική δύναμη της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία.

Να επιστρέψουν αμέσως οι πολεμικές φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατ. Μεσόγειο.

Κλείστε τις βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα και Κύπρο που από την πρώτη στιγμή παίζουν ενεργό ρόλο στον πόλεμο κατά του Ιράν, του Λιβάνου και της κατεχόμενης Παλαιστίνης.

Διάλυση του ΝΑΤΟ!

Νίκη στο Ιράν! Νίκη στην Χεζμπολάχ στον Λίβανο! Νίκη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση!

Νίκη της Ανσαραλλάχ στην Υεμένη!

Με όλους τους αντιστεκόμενους λαούς ενάντια στον ιμπεριαλισμό, από την Δυτική Ασία και την Αφρική στην Λατινική Αμερική, στην Κούβα και την Βενεζουέλα!

Ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Παγκόσμια επανάσταση ενάντια στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σφαγείο και την καταβύθιση στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Χτίστε επαναστατικά κόμματα και την επαναστατική Διεθνή – την Τέταρτη Διεθνή!

Πλατφόρμα Συνομοσπονδιακής Ένωσης

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, Ισραήλ αιματοκυλούν για ακόμα μια φορά τη Μέση Ανατολή, διεξάγοντας πόλεμο σε Λίβανο και Ιράν, ενώ συνεχίζονται σε καθημερινή βάση οι επιθέσεις εναντίον του λαού της Παλαιστίνης παρά την κατ’επίφαση εκεχειρία που συνάφθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Το ελληνικό κράτος, πιστός συνεργάτης του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, Ισραήλ, εμπλέκει την ελλαδική κοινωνία όλο και πιο πολύ στην εμπόλεμη κατάσταση, ενώ παράλληλα επιχειρεί την αναδιαμόρφωσή της, στα πρότυπα μιας στρατιωτικοποιημένης και ετοιμοπόλεμης κοινωνίας τύπου Ισραήλ.

Πέρα των γνωστών βάσεων, έχει μετατρέψει οποιοδήποτε έδαφος της ζητηθεί σε άτυπη αμερικάνικη βάση, όπως τον αερολιμένα της Ρόδου, στρατιωτικοποεί ζώνες, όπως με την τοποθέτηση Patriot στην Κάρπαθο, στέλνει αεροσκάφη και φρεγάτες για τη διαφλυλαξη της βρετανικής βάσης στην Κύπρο, συνεχίζει να εμπλέκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, έχοντας μάλιστα ρόλο γενικού συντονισμού από τη Λάρισα, τη στιγμή που δεν είναι λίγες οι φωνές που κάνουν λόγο για επέκταση της επιχείρησης στα στενά του Ορμούζ. Ασχέτως τις «διαβεβαιώσεις» της κυβέρνησης ότι καμιά ελληνική δύναμη δε θα συμμετέχει σε επιχείρηση στα στενά του Ορμούζ, η αποστολή της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των Σαουδαραβικών και Αμερικανικών συμφερόντων από το Νοέμβριο του 2021, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι δεν θα εμπλακεί όπου της ζητήσουν οι εντολείς της. Η πρόσφατη αναχαίτηση των ιρανικών πυραύλων από την ΕΣΑΔ είναι η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπλέκεται όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο.

Μόνη προοπτική για τις κοινωνίες και τα κινήματα να ανασυγκροτήσουμε τη συλλογική μας ισχύ και να ενισχύσουμε την ενότητα που μας κάνει να νικάμε. Ως αντιπολεμικό κίνημα, καθήκον μας είναι να υπερασπιστούμε στην πράξη το δίκιο των λαών και των κοινωνιών που μάχονται για την ελευθερία και την ισότητα. Να σταθούμε με ευθύνη ενάντια στους αιματηρούς πολέμους, στις γενοκτονικές πολιτικές εθνών – κρατών και ιμπεριαλιστικών σχηματισμών που καταπιέζουν, σφαγιάζουν και ξεριζώνουν τους ανθρώπους από τον τόπο τους, για χάρη των συμφερόντων των παγκόσμιων ελίτ. Να επιτεθούμε στα εγχώρια καθεστώτα που στρώνουν το έδαφος για την υποδοχή και τη διασφάλισή τους εντός της νέας παγκόσμιας κυριαρχίας.

Στην Ελλάδα, ο εχθρός βρίσκεται στις πολεμοκάπηλες πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Οι λαοί του κόσμου να χαράξουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική, μπαίνοντας ανάχωμα στους καπιταλιστικους πολεμους στη βάση της αλληλεγγύης, της ανεξαρτησίας των λαών και του αυτοκαθορισμού των εθνών.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΝΑΤΟ, Ε.Ε – ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

