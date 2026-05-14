ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:51
14.05.2026 08:15

Φοιτητικές εκλογές: Πρωτιά ΠΚΣ, αλλά με… χωριστά αποτελέσματα

Με μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με πέρσι – φαίνεται ότι τα επεισόδια σε ΑΠΘ και ΠΑΔΑ λειτούργησαν ανασταλτικά – πραγματοποιήθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές στα ΑΕΙ της χώρας και, όπως συνήθως συμβαίνει, «εβγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι» που έλεγε κι ο Χάρρυ Κλυν.

Με βάση, πάντως, τα χωριστά αποτελέσματα που δίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις, νικήτρια των εκλογών σε συνολικό επίπεδο εμφανίζεται η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ, πρόσκειται στο ΚΚΕ), αν και η ΔΑΠ ΝΔΦΚ (φοιτητική παράταξη της ΝΔ) υποστηρίζει ότι εξασφάλισε η ίδια την πρωτιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΔΑΠ η ίδια συγκεντρώνει ποσοστό 42,3% έναντι 20,6% της ΠΚΣ, με τρίτη δύναμη την ΠΑΣΠ (πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ) με ποσοσό 15,3%

Από την άλλη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δίνει η ΠΚΣ, η ίδια είναι πρώτη δύναμη στα ΑΕΙ με ποσοστό 33,5%, με δεύτερη τη ΔΑΠ ΝΔΦΚ με ποσοστό περίπου 25%, τρίτη την ΠΑΣΠ (ποσοστό 10%) και στην τέταρτη θέση τα ΕΑΑΚ (9,7%). Πρώτη, με ποσοστό 33,3%, δίνει την ΠΚΣ και η ATTACK (πρόσκειται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ), με δέυτερη τη ΔΑΠ (24%) και τρίτη την ΠΑΣΠ με 11%.

Η ΔΑΠ σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι «η εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή». Επίσης, κατήγγειλε πρακτικές της ΠΚΣ σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία η ίδια έχει συνυπογράψει.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοσταντής, δήλωσε ότι «το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια ανάσα και μια ελπίδα για τους χιλιάδες φοιτητές που αγωνίζονται για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, για σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. […] Μέσα στα πανεπιστήμια της χώρας υπάρχει μια φωνή αμφισβήτησης. Υπάρχει μια φωνή που παλεύει για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, των σκανδάλων, της αδικίας, της υποβάθμισης των σπουδών, της ανασφάλειας για το μέλλον. Αυτή η δύναμη είναι οι χιλιάδες φοιτητές που στήριξαν την ΠΚΣ σε όλη τη χώρα».

