Alpha Bank: Νέα κάρτα για παιδιά και εφήβους με Bonus πόντους και πλήρη γονικό έλεγχο

Στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών για ανηλίκους εισέρχεται δυναμικά η Alpha Bank, παρουσιάζοντας τη νέα φυσική προπληρωμένη κάρτα myAlpha Vibe Bonus Visa, η οποία απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 10 έως 18 ετών.

Η νέα κάρτα αποτελεί επέκταση της υπηρεσίας ψηφιακού χαρτζιλικιού myAlpha Vibe και, σύμφωνα με την τράπεζα, είναι η πρώτη φυσική τραπεζική κάρτα στην Ελλάδα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ανήλικους χρήστες, συνδυάζοντας δυνατότητες αγορών, πρόγραμμα επιβράβευσης και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Με τη myAlpha Vibe Bonus Visa οι ανήλικοι μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χωρίς χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, ενώ παράλληλα αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus της τράπεζας, συγκεντρώνοντας πόντους από τις καθημερινές αγορές τους.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για μικρές καθημερινές συναλλαγές όσο και σε σχολικές εκδρομές ή ταξίδια, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πιο εύκολα το χαρτζιλίκι των παιδιών χωρίς μετρητά.

Μέσω της εφαρμογής myAlpha Vibe, οι νεαροί χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το διαθέσιμο υπόλοιπο και το ιστορικό των συναλλαγών τους, εξοικειώνοντας σταδιακά τα παιδιά με βασικές έννοιες οικονομικής διαχείρισης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Για εφήβους άνω των 15 ετών, η κάρτα υποστηρίζει και σύνδεση με ψηφιακά πορτοφόλια κινητών συσκευών, επιτρέποντας ανέπαφες πληρωμές μέσω smartphone.

Από την πλευρά των γονέων, η υπηρεσία προσφέρει αυξημένες δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης των συναλλαγών. Οι γονείς μπορούν να φορτίζουν την κάρτα έως 500 ευρώ τον μήνα είτε χειροκίνητα είτε μέσω πάγιας εντολής σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Παράλληλα, λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, έχοντας πλήρη εικόνα των αγορών και της χρήσης της κάρτας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα ζητήματα ασφάλειας. Η υπηρεσία επιτρέπει τον αποκλεισμό συναλλαγών σε κατηγορίες που θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους, όπως τυχερά παιχνίδια ή καταστήματα πώλησης αλκοόλ, ενώ οι γονείς μπορούν να ορίζουν και ανώτατα όρια δαπανών.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η Alpha Bank επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στις νεότερες ηλικίες και να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ψηφιακών πληρωμών από παιδιά και εφήβους, σε μια περίοδο όπου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές γίνονται σταδιακά κομμάτι της καθημερινότητας ακόμη και για τις μικρότερες ηλικίες.

Διαβάστε επίσης:

McDonald’s: Επένδυση 1,4 εκατ. ευρώ για νέο concept κατάστημα στο The Mall Athens

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα 2,20 ευρώ ανά μετοχή με πληρωμή από τις 20 Μαΐου

Vodafone: Σημαντική αύξηση της κερδοφορία της επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογία