ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:59
Φαραχανί-gate: Τι απαντά η Μπριζίτ Μακρόν για τις πληροφορίες περί… αδιακρισίας του Γάλλου προέδρου

Με τη φράση «δεν κοιτώ ποτέ το κινητό του συζύγου μου» η «Πρώτη Κυρία» της Γαλλίας διέψευσε βιβλίο δημοσιογράφου του Paris Match, το οποίο ισχυρίζεται ότι το χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο – στο ταξίδι στο Βιετνάμ – ήρθε ως αποτέλεσμα SMS του με όμορφη Ιρανή ηθοποιό.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο βιβλίο του με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι», ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόι στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με τον Ταρντίφ το χαστούκι προκάλεσαν SMS που αντάλλασσε ο πρόεδρος της Γαλλίας με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί.

Εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν μιλώντας στη Le Parisien, δήλωσε ότι η «Πρώτη Κυρία» της Γαλλία διέψευσε στον Ταρντίφ ότι το χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, προσθέτοντας ότι δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της. «Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ του κινητό του συζύγου της» ανέφερε ο εκπρόσωπός της. Ο ίδιος, μάλιστα, υποστήριξε ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν μπήκε στο βιβλίο από τον συγγραφέα του.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο και είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Ταρντίφ, αιτία του επεισοδίου που «έπιασαν» οι κάμερες το 2025, ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν που είδε η Μπριζίτ Μακρόν. Κατά τον Γάλλο δημοσιογράφο «αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδε ένα μήνυμα από ένα διάσημο πρόσωπο, την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί».

Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα για να διασταυρώσει τον ισχυρισμό αυτό: «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζε ότι δεν είναι η εκδοχή τους». Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλλημένως. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στιλ “είσαι πολύ όμορφη”».

