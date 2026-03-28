search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από το «Πηγάδι του Διαβόλου» (Video)

vouliagmeni

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου από τον βυθό στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Ύστερα από 4 και πλέον ώρες, η ομάδα των πέντε σπηλαιοδυτών κατάφερε να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο νεκρός πιλότος.

Η σορός του πιλότου παρελήφθη από πλωτό σκάφος, το οποίο μεταβαίνει σε λιμάνι έτσι ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του για τα περαιτέρω.

Τα ίχνη του δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, με τις Αρχές να ειδοποιούνται από άλλον δύτη που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία, δεν κατάφερε να σώσει τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στο Μαρτίνο – «Καπνός» έγιναν οι δράστες με τις κασετίνες

Τρόμος στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι μέσα στη νύχτα

Αντιρατσιστικές και αντιιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις – Κλείνει το μεσημέρι ο σταθμός του Μετρό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

mantzos (1) (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

liagkas_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

israel-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3