Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από το «Πηγάδι του Διαβόλου» (Video)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου από τον βυθό στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Ύστερα από 4 και πλέον ώρες, η ομάδα των πέντε σπηλαιοδυτών κατάφερε να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο νεκρός πιλότος.

Η σορός του πιλότου παρελήφθη από πλωτό σκάφος, το οποίο μεταβαίνει σε λιμάνι έτσι ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του για τα περαιτέρω.

Τα ίχνη του δύτη χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, με τις Αρχές να ειδοποιούνται από άλλον δύτη που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία, δεν κατάφερε να σώσει τη ζωή του.

