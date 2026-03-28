ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:19
28.03.2026 19:09

Πένθος στο ελληνικό τραγούδι: Πέθανε η Μαρινέλλα

28.03.2026 19:09
Απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς πέθανε η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα στα 87 της.

Η Μαρινέλλα (πραγματικό όνομα: Κυριακή Παπαδόπουλου, Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 1938) ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, η οποία ωστόσο είχε ερμηνεύσει πολλά μουσικά είδη.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι επαγγελματικά το 1956 και είχε κυκλοφορήσει πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία.

Ξεχώριζε για την έκταση της φωνής της και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίνεται και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

Εμφανίστηκε σε 18 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου ερμηνεύοντας τα τραγούδια της, ενώ έχει παίξει στην τηλεοπτική σειρά “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” που προβλήθηκε στην ΕΤ-1 και ήταν μεταφορά στη μικρή οθόνη του ομότιτλου βιβλίου του Γιάννη Ξανθούλη.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1974 στην πρώτη συμμετοχή της στο θεσμό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ερμηνεύοντας το τραγούδι “Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου”.

Έκανε δύο γάμους, τον πρώτο με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον δεύτερο με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Απέκτησε τη μοναχοκόρη της Τζωρτίνα, καρπό του ερωτά της με τον πρωταθλητή ιππασίας, Φρέντυ Σερπιέρη.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

marinella_ndp_27_09_24
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο ελληνικό τραγούδι: Πέθανε η Μαρινέλλα

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 20:16
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ και βαθιά θλίψη στο Λασίθι για τον αιφνίδιο χαμό 21χρονου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γκρίνιες και οργή για την καταπάτηση του χρόνου ομιλίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η συνταρακτική στιγμή της κατάρρευσής της στο Ηρώδειο (Video)

