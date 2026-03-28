Σοκ και βαθιά θλίψη στο Λασίθι για τον αιφνίδιο χαμό 21χρονου

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Λασιθίου από τον ξαφνικό θάνατο του 21χρονου Χρήστου-Παναγιώτη Λιαπάκη, με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών ιατροδικαστικών εξετάσεων, ώστε να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος στην είσοδο του υπνοδωματίου του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ τα πρώτα στοιχεία «έδειχναν» προς το ενδεχόμενο καρδιακής ανακοπής. Ωστόσο, το αρχικό ιατροδικαστικό πόρισμα δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το σενάριο εγκληματικής ενέργειας έχει ήδη αποκλειστεί. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον του, ο νεαρός δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, με την τελική εικόνα να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος-Παναγιώτης είχε μόλις απολυθεί από τον στρατό και έκανε σχέδια για το επόμενο βήμα στη ζωή του, σχεδιάζοντας να συνεχίσει τις σπουδές του — κάτι που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο σκληρή για τους δικούς του ανθρώπους.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή 28 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό της Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον μοναχογιό της οικογένειας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

