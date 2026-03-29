Βουλιαγμένη: «Αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας μουσικής του 34χρονου που πέθανε στα Λιμανάκια

vouliagmeni

Ο άδοξος θάνατος του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, και η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού στις 28/3 του, συγκίνησε το πανελλήνιο.

Σε μία συγκινητική ανάρτησή της, η δασκάλα πιάνου του άτυχου Πλάτωνα περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση, αποχαιρετώντας με βαθιά θλίψη τον μαθητή της.

Όπως αναφέρει, μιλούσαν για να επιβεβαιώσουν το επόμενο μάθημα μουσικής και ο 34χρονος της είπε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο, αλλά αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της καθηγήτριας μουσικής:

«Για μένα δεν ήταν “ο 34χρονος δύτης”. Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

“Λογικά ναι”, μου απάντησε. “Ξαναμιλάμε σε λίγο”.

Και αυτό το “σε λίγο”δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι.

Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».

marinella–new
maximou_mitsotakis
finos-film-new
KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
vouliagmeni
iisous-nazaret-new
akylas-new
oikonomou-tsipras111
mesi-anatoli-23423
iran israel 77- new
marinella–new
maximou_mitsotakis
finos-film-new
