29.03.2026 13:04
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου που έτρεχε στον περιφερειακό με 180χλμ/ώρα

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης κινούμενος με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα αντί για 60 χλμ/ώρα όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.

Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

-48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

-49χρονο ημεδαπό καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης, υπό την επήρεια μέθης.
-30χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Σταυρούπολης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (28-03-2026) το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης 19χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κινέζος ανταγωνιστής της Porsche 911 συνεργάζεται με τον James Bond

Πάσχα στο χωριό: Τι θα πληρώσω σε βενζίνη και διόδια με τις νέες τιμές;

Σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες στον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτου θα έχει φέτος ζημία

4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγουν οι σύνεδροι, 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις (Λίστα)

Αγρίνιο: Αναζητούνται 3 ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

