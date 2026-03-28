Πάσχα στο χωριό: Τι θα πληρώσω σε βενζίνη και διόδια με τις νέες τιμές;

Το Πάσχα για τον Έλληνα οδηγό σημαίνει σχεδόν αυτόματα ένα πράγμα: ταξίδι. Εθνικές, διόδια, γεμάτα ρεζερβουάρ και εκείνη η γνώριμη απορία λίγο πριν φύγεις: «πόσο θα μου κοστίσει τελικά το πήγαινε-έλα;».

Με τις τιμές της βενζίνης να κινούνται κοντά στα 2 €/λίτρο και τα διόδια να έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, το κόστος μετακίνησης δεν είναι πλέον λεπτομέρεια αλλά βασικός παράγοντας επιλογής προορισμού. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, παίρνουμε ως βάση ένα τυπικό SUV με κατανάλωση 7,5 lt/100 km και μέση τιμή βενζίνης 1,98 €/λίτρο, και υπολογίζουμε το συνολικό κόστος για πέντε δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς (με αφετηρία την Αθήνα).

Ορεινή Κορινθία: Η κοντινή απόδραση

Η Ορεινή Κορινθία είναι ίσως η πιο εύκολη και γρήγορη επιλογή για όσους θέλουν να φύγουν χωρίς να μπουν σε μεγάλη ταλαιπωρία. Η απόσταση από την Αθήνα κινείται περίπου στα 120 km, κάτι που σημαίνει ότι το ταξίδι είναι σχεδόν… υπόθεση λίγων ωρών. Με αυτή την απόσταση, η κατανάλωση διαμορφώνεται κοντά στα 9 λίτρα βενζίνης, που μεταφράζεται σε περίπου 18 ευρώ για τη μετάβαση. Προσθέτοντας και τα διόδια της Ολυμπίας Οδού, που κυμαίνονται περίπου στα 9 με 10 ευρώ, το συνολικό κόστος για να φτάσεις αγγίζει τα 28 ευρώ. Στο πήγαινε-έλα, το ποσό ανεβαίνει περίπου στα 55 με 60 ευρώ, κάνοντας την Ορεινή Κορινθία μια από τις πιο οικονομικές επιλογές για Πάσχα με αυτοκίνητο.

Ναύπακτος: Ισορροπία απόστασης και κόστους

Η Ναύπακτος είναι μια πιο «γεμάτη» διαδρομή, που συνδυάζει εθνική οδό και πέρασμα από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Η συνολική απόσταση φτάνει περίπου τα 215 km. Η κατανάλωση για αυτή τη διαδρομή υπολογίζεται στα 16 λίτρα, δηλαδή περίπου 32 ευρώ σε βενζίνη. Εκεί όμως που ανεβαίνει το κόστος είναι στα διόδια, καθώς μαζί με τη γέφυρα φτάνουμε περίπου στα 25 ευρώ. Έτσι, η μετάβαση κοστίζει περίπου 57 ευρώ, ενώ το συνολικό πήγαινε-έλα πλησιάζει τα 115 ευρώ. Είναι μια μέση λύση, ούτε φθηνή ούτε υπερβολική, αλλά σίγουρα πιο «βαριά» από έναν κοντινό προορισμό.

Μονεμβασιά: Το νότιο ταξίδι

Η διαδρομή προς Μονεμβασιά είναι από αυτές που σου δίνουν την αίσθηση ότι πραγματικά φεύγεις από την πόλη. Περίπου 300 km χωρίζουν την Αθήνα από τον προορισμό, με αρκετό επαρχιακό δρόμο. Η κατανάλωση ανεβαίνει στα 22,5 λίτρα, που σημαίνει περίπου 45 ευρώ σε βενζίνη. Τα διόδια εδώ είναι σαφώς λιγότερα, περίπου 15 ευρώ, καθώς δεν υπάρχουν μεγάλες συνεχόμενες χρεώσεις. Το συνολικό κόστος για τη μετάβαση διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, ενώ με επιστροφή φτάνει περίπου τα 120 ευρώ. Είναι ένα ταξίδι που κοστίζει, αλλά παραμένει σε λογικά επίπεδα για την απόσταση που καλύπτεις.

Τζουμέρκα: Το Πάσχα γίνεται road trip

Αν μιλάμε για αυθεντική εμπειρία «πάω χωριό», τότε τα Τζουμέρκα είναι από τις κορυφαίες επιλογές. Μαζί όμως έρχεται και το ανάλογο κόστος, καθώς η απόσταση από την Αθήνα φτάνει περίπου τα 420 km. Η κατανάλωση εδώ ανεβαίνει στα 31,5 λίτρα, δηλαδή περίπου 62 ευρώ σε βενζίνη. Τα διόδια, μέσω Ολυμπίας και Ιόνιας Οδού, αγγίζουν τα 35 ευρώ. Συνολικά, η μετάβαση φτάνει περίπου τα 97 ευρώ, ενώ το πήγαινε-έλα ξεπερνά τα 190 ευρώ. Είναι μια διαδρομή που απαιτεί προγραμματισμό, αλλά ανταμείβει με εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται.

Κέρκυρα: Το πιο ακριβό σενάριο

Η Κέρκυρα είναι ο πιο σύνθετος και ακριβός προορισμός από τους πέντε, καθώς συνδυάζει οδήγηση, διόδια και ακτοπλοϊκά. Η απόσταση μέχρι την Ηγουμενίτσα είναι περίπου 470 km, που σημαίνει κατανάλωση 35,25 λίτρων με κόστος βενζίνης περίπου 70 ευρώ. Τα διόδια μαζί με τη Γέφυρα φτάνουν περίπου τα 46,5 ευρώ, ενώ το καράβι για ένα SUV κοστίζει περίπου 35 ευρώ. Έτσι, η μετάβαση διαμορφώνεται στα 151 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος για πήγαινε-έλα αγγίζει τα 300 ευρώ. Είναι με διαφορά η πιο ακριβή επιλογή, αλλά και μία από τις πιο «ολοκληρωμένες» ταξιδιωτικά.

Τελικά, πόσο κοστίζει το Πάσχα στο χωριό;

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι ότι το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο έχει πλέον σημαντική διακύμανση. Από περίπου 60 ευρώ για μια κοντινή απόδραση μέχρι και 300 ευρώ για έναν πιο μακρινό προορισμό, η επιλογή δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης αλλά και budget. Η βενζίνη παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά τα διόδια και ειδικά οι συνδυαστικές διαδρομές με πλοίο ανεβάζουν σημαντικά το τελικό ποσό. Και τελικά, το ερώτημα δεν είναι μόνο «πού θα πάω», αλλά και «μέχρι πού με παίρνει να πάω».

Τι κρατάμε;

Το κόστος μετακίνησης για Πάσχα ξεκινά από περίπου 60 ευρώ και φτάνει έως 300 ευρώ

Η βενζίνη στα 2 €/λίτρο επηρεάζει καθοριστικά το τελικό ποσό

Τα διόδια και τα ακτοπλοϊκά κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά

Οι κοντινοί προορισμοί παραμένουν η πιο οικονομική λύση

Πηγή: AutoTypos.gr

