Η Lexus παρουσιάζει το εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

Η Lexus κάνει κάτι που μέχρι σήμερα έμοιαζε αντιφατικό: φέρνει πίσω το χειροκίνητο κιβώτιο σε έναν κόσμο που το έχει ήδη αφήσει πίσω.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπάρχουν γρανάζια, συμπλέκτης ή μηχανική σύνδεση. Υπάρχει μόνο λογισμικό, αίσθηση και μια πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία που στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα του οδηγού. Και αυτό είναι το σημείο που έχει πραγματικό ενδιαφέρον.

Γιατί η ηλεκτροκίνηση, όσο γρήγορη και αποδοτική κι αν είναι, έχει ένα ξεκάθαρο «κενό»: τη συμμετοχή του οδηγού. Όλα γίνονται εύκολα, γραμμικά, προβλέψιμα. Και κάπου εκεί χάνεται η ένταση, το timing, η μικρή «μάχη» με το αυτοκίνητο που πολλοί θεωρούν κομμάτι της οδηγικής απόλαυσης. Η απάντηση της Lexus σε αυτό λέγεται Interactive Manual Drive και είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει το όνομά του: ένα σύστημα που σε βάζει ξανά μέσα στο παιχνίδι.

Διαβάστε επίσης:

Πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη: Ποια μάρκα «σβήνει» τον ανταγωνισμό και ποια απειλεί την Toyota

Ο δρόμος με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει θανατηφόρο τροχαίο – Φτάνει το 53%

Η νέα Black Series της Mercedes-AMG θα είναι η πιο ακραία που έχουμε δει στην ιστορία