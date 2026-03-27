Ο δρόμος με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει θανατηφόρο τροχαίο – Φτάνει το 53%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία δεν γίνονται ούτε στην πόλη ούτε στους αυτοκινητόδρομους. Δες ποιοι δρόμοι είναι οι πιο επικίνδυνοι.
Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν εκεί όπου πολλοί θα περίμεναν. Δεν είναι οι αυτοκινητόδρομοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό, ούτε τα πυκνά αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κομισιόν, ο πιο επικίνδυνος τύπος δρόμου είναι οι επαρχιακοί, όπου καταγράφεται το 53% των θανατηφόρων τροχαίων.
Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική πραγματικότητα. Συχνά η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στις πόλεις, στις λεωφόρους ή στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όμως η ευρωπαϊκή εικόνα δείχνει ότι ο πιο σοβαρός κίνδυνος παραμένει εκτός πόλης, σε δρόμους όπου συνυπάρχουν υψηλότερες ταχύτητες, λιγότερα μέσα προστασίας και συχνά πιο επικίνδυνες υποδομές.
Το πιο σημαντικό εύρημα από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το 53% των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε επαρχιακούς δρόμους.
Αυτό από μόνο του αρκεί για να αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε τον κίνδυνο στο οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν πάντα τη συνεχή αστυνόμευση, τον φωτισμό, τις προστατευτικές υποδομές ή τον βαθμό ελέγχου που συναντά κανείς σε ένα σύγχρονο αστικό οδικό περιβάλλον ή σε έναν αυτοκινητόδρομο.
Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για διαδρομές με:
Αυτός ο συνδυασμός κάνει τα λάθη πιο δύσκολα να διορθωθούν και τις συνέπειες μιας σύγκρουσης πιο βαριές.
Η εικόνα της Κομισιόν δείχνει ότι:
Το στοιχείο για τους αυτοκινητόδρομους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά τις υψηλές ταχύτητες, το ποσοστό των θανατηφόρων είναι σαφώς χαμηλότερο, κάτι που δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν η διαχωρισμένη κυκλοφορία, οι καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας και οι πιο ελεγχόμενες συνθήκες οδήγησης.
Αντίθετα, στις πόλεις το πρόβλημα παίρνει άλλη μορφή. Εκεί το βάρος πέφτει περισσότερο στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου και στις σύνθετες συνθήκες κυκλοφορίας.
Το οδικό δίκτυο εκτός των πόλεων συγκεντρώνει μεγάλο ρίσκο γιατί συνδυάζει παράγοντες που συχνά λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ταχύτητα είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή μιας πόλης, αλλά το επίπεδο προστασίας απέχει πολύ από εκείνο ενός αυτοκινητόδρομου.
Σε αυτούς τους δρόμους συναντάς συχνότερα:
Και ακριβώς επειδή πολλά τέτοια τροχαία γίνονται εκτός αστικού ιστού, παίζει ρόλο ακόμη και ο χρόνος αντίδρασης ή πρόσβασης σε βοήθεια μετά τη σύγκρουση.
Η ίδια ευρωπαϊκή ανάλυση δείχνει και κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό. Μέσα στις αστικές περιοχές, οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, δηλαδή:
αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών θανάτων.
Αυτό σημαίνει ότι στις πόλεις η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως τη συνύπαρξη διαφορετικών χρηστών στον ίδιο χώρο. Ο σχεδιασμός των διαβάσεων, οι λωρίδες κυκλοφορίας, ο έλεγχος του ορίου ταχύτητας και η συμπεριφορά των οδηγών παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από όσο συχνά νομίζουμε.
Το εύρημα αυτό αφορά άμεσα και την ελληνική συζήτηση. Η Ελλάδα βελτιώθηκε αισθητά το 2025 στο επίπεδο των θανάτων από τροχαία, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη δεν κερδίζεται μόνο με παρεμβάσεις σε έναν τύπο δρόμου.
Η οδική ασφάλεια απαιτεί διπλή στρατηγική:
Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν αρκεί να φτιάξεις μόνο καλύτερους αυτοκινητόδρομους. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και στο υπόλοιπο δίκτυο, εκεί όπου τελικά χάνεται το μεγαλύτερο μέρος των ζωών.
Το ότι οι αυτοκινητόδρομοι έχουν μόλις 8% των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι τυχαίο. Συνήθως προσφέρουν:
Αν ένας οδηγός θέλει να κρατήσει ένα πράγμα από αυτά τα στοιχεία, είναι το εξής. Ο πιο επικίνδυνος δρόμος δεν είναι πάντα αυτός που φαίνεται πιο γρήγορος ή πιο εντυπωσιακός. Συχνά είναι ο γνώριμος επαρχιακός δρόμος, εκεί όπου χαλαρώνει η προσοχή, ανεβαίνει η ταχύτητα και η υποδομή δεν συγχωρεί το λάθος.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν ο αδύναμος κρίκος στην ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια.
Αν θέλεις να διαβάσεις περισσότερα για την επίδοση της Ελλάδας και το πόσους θανάτους από τροχαία είχαμε το 2025, δες το αναλυτικό θέμα μας εδώ.
Πηγή: autotypos.gr
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.