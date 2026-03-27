Στενά του Ορμούζ: Το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ιράν με τα πλοία που θα περάσουν – Τα διόδια, η UNCLOS και το colpo grosso της Τεχεράνης

Ο de facto αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σε αντίδραση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ, έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για επικείμενη παγκόσμια ύφεση.

Η θαλάσσια διαδρομή, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς η Τεχεράνη τη χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί στον πόλεμο.

Σχεδόν 2.000 πλοία έχουν εγκλωβιστεί κοντά στο στενό, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν στα βόρεια και στο Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα νότια.

Την Πέμπτη, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κοινοβούλιο της χώρας επιδιώκει να περάσει νομοθεσία για τη συλλογή διοδίων από πλοία που διέρχονται από τον σημαντικότερο διάδρομο πετρελαίου στον κόσμο.

Οι αναφορές των πρακτορείων ειδήσεων Tasnim και Fars, επικαλούμενες τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου, ανέφεραν ότι έχει προετοιμαστεί σχέδιο νόμου, το οποίο σύντομα θα οριστικοποιηθεί από τη νομική ομάδα της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης.

«Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, το Ιράν πρέπει να συλλέγει τέλη για να διασφαλίζει την ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε αξιωματούχος.

«Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Όπως και σε άλλους διαδρόμους, όταν αγαθά περνούν μέσα από μια χώρα, καταβάλλονται δασμοί. Τα Στενά του Ορμούζ είναι επίσης ένας διάδρομος. Εμείς διασφαλίζουμε την ασφάλειά τους, και είναι φυσιολογικό τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια να μας καταβάλουν δασμούς», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αυτό το εγχώριο νομικό πλαίσιο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν έχουν ήδη επιβάλει ένα σύστημα «διόδια» για τον έλεγχο της κυκλοφορίας πλοίων μέσω των στενών, ανέφερε το ναυτιλιακό περιοδικό Lloyd’s List την Τετάρτη.

Τι είναι λοιπόν το σύστημα των διοδίων; Πώς λειτουργεί; Είναι νόμιμο;

Το Al Jazeera καταγράφει όλα όσα γνωρίζουμε:

Το κόστος του πολέμου και τα διόδια στην Τεχεράνη

Το Ιράν, τα χωρικά ύδατα του οποίου εκτείνονται μέχρι τα στενά, έχει αποκλείσει τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τον Κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή οδήγησε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – μια αύξηση περίπου 40% σε σχέση με πριν από τον πόλεμο – αναγκάζοντας χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία, να περιορίσουν τα καύσιμα και να μειώσουν την βιομηχανική παραγωγή. Οι πληγείσες χώρες πιέζουν το Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά, που αποτελούν τη μοναδική διαδρομή για την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τους περισσότερους παραγωγούς του Κόλπου.

Το Ιράν έχει ζητήσει διεθνή αναγνώριση του δικαιώματός του να ασκεί εξουσία επί των Στενών του Ορμούζ, ως ένα από τα πέντε προαπαιτούμενα για την λήξη του πολέμου.

Την Κυριακή, ο Ιρανός βουλευτής Alaeddin Boroujerdi δήλωσε στο βρετανικό δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι Iran International, που μεταδίδει στα φαρσί, ότι η χώρα χρεώνει ορισμένα πλοία 2 εκατομμύρια δολάρια για να περάσουν από τα στενά.

«Τώρα, επειδή ο πόλεμος έχει κόστος, φυσικά πρέπει να κάνουμε αυτό και να εισπράττουμε τέλη διέλευσης από τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», είπε.

2.000 πλοία περιμένουν να περάσουν από τα Στενά

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, δήλωσε στο Al Jazeera ότι σχεδόν 2.000 πλοία περιμένουν και στις δύο πλευρές των στενών για να διαπλεύσουν.

Η υπηρεσία ναυτικής πληροφόρησης Windward ανέφερε ότι αυτή η συσσώρευση υποδηλώνει ότι «πολλοί χειριστές επέλεξαν να παραμείνουν έξω από τα Στενά του Ορμούζ αντί να δεσμευτούν άμεσα σε μακρινή ανακατεύθυνση».

Μόνο 16 διελεύσεις πλοίων με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) παρατηρήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ την εβδομάδα από τις 15 Μαρτίου έως την Κυριακή. Η Windward επιβεβαίωσε ξεχωριστά ότι τέσσερα φορτηγά πλοία διέσχισαν ή διέσχιζαν τα στενά κατά τη διάρκεια της νύχτας της 13ης Μαρτίου και τις πρώτες πρωινές ώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός πακιστανικού πλοίου.

Η Windward παρατήρησε επίσης την παρουσία οκτώ «σκοτεινών πλοίων» μήκους άνω των 290 μέτρων που λειτουργούσαν στα στενά με το AIS τους απενεργοποιημένο.

Τα σκοτεινά πλοία περιλάμβαναν ένα πλοίο υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, που παρατηρήθηκε κοντά στο λιμάνι Khor Fakkan των ΗΑΕ, ένα σημαντικό κόμβο για δεξαμενόπλοια πετρελαίου, στις 16 Μαρτίου, πριν απενεργοποιήσει το AIS του.

Σε διαδικασία ελέγχου 26 πλοία που πέρασαν από το Ορμούζ

Παρόλο που το ιρανικό κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη περάσει τη νομοθεσία για την επιβολή διοδίων, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, «26 διελεύσεις πλοίων μέσω των στενών ακολούθησαν μια διαδρομή που είχε προηγουμένως εγκριθεί στο πλαίσιο του συστήματος ‘διόδια’ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο απαιτεί από τους καπετάνιους των πλοίων να υποβληθούν σε διαδικασία ελέγχου», ανέφερε την Τετάρτη το Lloyd’s List. Αυτά τα πλοία δεν είχαν ενεργοποιημένο το σύστημα AIS τους.

Πηγές που γνωρίζουν το νέο σύστημα δήλωσαν στο Lloyd’s List ότι για να διασχίσει κάποιος τα στενά, οι καπετάνιοι πλοίων πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με διαμεσολαβητές που συνδέονται με τους IRGC και να υποβάλουν όλα τα στοιχεία του πλοίου. Αυτό περιλαμβάνει έγγραφα, τον αριθμό του πλοίου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τα φορτία που μεταφέρει, τα ονόματα όλων των μελών του πληρώματος και τον τελικό προορισμό του πλοίου.

Οι διαμεσολαβητές στη συνέχεια υποβάλλουν τις πληροφορίες στη ναυτική διοίκηση των IRGC, η οποία εξετάζει τα στοιχεία. Αν το πλοίο περάσει τον έλεγχο, οι IRGC εκδίδουν έναν κωδικό έγκρισης και οδηγίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το πλοίο για να περάσει τα στενά.

Μόλις το πλοίο εισέλθει στα στενά, οι διοικητές των IRGC καλούν μέσω VHF ραδιοφώνου ζητώντας τον κωδικό έγκρισης του πλοίου. Το πλοίο απαντά και, αν εγκριθεί, ένα ιρανικό σκάφος φτάνει για να συνοδεύσει το πλοίο μέσω των χωρικών υδάτων της χώρας γύρω από το νησί Larak.

Εάν τα πλοία δεν περάσουν τον έλεγχο των IRGC, δεν επιτρέπεται η διέλευση από τη θαλάσσια οδό.

Την Τρίτη, ο Alireza Tangsiri, διοικητής του ναυτικού των IRGC, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ένα πλοίο με εμπορευματοκιβώτια με όνομα Selen είχε αναγκαστεί να επιστρέψει λόγω «μη συμμόρφωσης με νομικά πρωτόκολλα και έλλειψης άδειας» για διέλευση των Στενών του Ορμούζ.

«Η διέλευση οποιουδήποτε πλοίου από αυτή τη θαλάσσια οδό απαιτεί πλήρη συντονισμό με τις ιρανικές ναυτιλιακές αρχές», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκότωσε τον Tangsiri μαζί με άλλους «ανώτερους αξιωματικούς της ναυτικής διοίκησης» σε αεροπορική επίθεση την Τετάρτη το βράδυ. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει ακόμα.

Ασάφεια για το ποια πλοία πληρώνουν διόδια

Το Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλους εκτός από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Σε επιστολή προς τα 176 μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού την Τρίτη, το Ιράν ανέφερε: «Μη εχθρικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν ή σχετίζονται με άλλα κράτη, μπορούν – εφόσον δεν συμμετέχουν ούτε υποστηρίζουν επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν και συμμορφώνονται πλήρως με τους δηλωμένους κανονισμούς ασφάλειας – να επωφεληθούν από ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές».

Μέχρι στιγμής, μετά από συνομιλίες με όσα κράτη το Ιράν χαρακτηρίζει «φιλικά», ορισμένα πλοία από τη Μαλαισία, την Κίνα, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και την Ινδία έχουν επιτραπεί να περάσουν τα στενά.

Σύμφωνα με το Lloyd’s List, τουλάχιστον δύο πλοία που έχουν διέλθει τα στενά έχουν καταβάλει τέλος σε γουάν, το νόμισμα της Κίνας. Το Lloyd’s List ανέφερε τη Δευτέρα ότι μια «διέλευση μεσολαβήθηκε από κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία επίσης χειρίστηκε την πληρωμή στις ιρανικές αρχές». Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσο πλήρωσαν τα πλοία.

Σύμφωνα όμως με την ινδική κυβέρνηση, δεν έχουν γίνει πληρωμές από την Νέο Δελχί στο Ιράν για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση ινδικών πλοίων μέσω των στενών.

«Δεν απαιτείται άδεια για τη διέλευση των στενών… Υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω των στενών. Δεδομένου ότι τα στενά είναι στενά, μόνο οι λωρίδες εισόδου και εξόδου είναι οριοθετημένες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι ναυτιλιακές γραμμές… Είναι απόφαση του ναυλωτή και της ναυτιλιακής εταιρείας πότε θα πλεύσουν ή πότε όχι», δήλωσε την Τρίτη ο Rajesh Kumar Sinha, ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Δρόμων της Ινδίας, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δύο πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 92.600 τόνους υγροποιημένου προπανίου έχουν διασχίσει και προγραμματίζεται να φτάσουν στην υποήπειρο μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου.

Η Apurva Mehta, εταίρος στο ινδικό δικηγορικό γραφείο ANB Legal, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιβολή της διέλευσης σε ορισμένα «φιλικά» κράτη θα ήταν διακριτική.

«Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποια πλοία θα πρέπει να πληρώνουν διόδια τις επόμενες μέρες και σε ποιο νόμισμα θα γίνονται αυτές οι πληρωμές», είπε.

«Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εμπορικές ανάγκες θα υπερισχύσουν της νομιμότητας αυτών των ‘διοδίων’ και τα κράτη θα επιθυμούν να περάσουν τα φορτία τους, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται την πληρωμή ‘διοδίων’», πρόσθεσε.

Πώς το Ιράν «αναγκάζει» τα πλοία να πληρώσουν διόδια για «ασφαλή διέλευση»

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), όλα τα πλοία και αεροσκάφη «απολαμβάνουν το δικαίωμα διέλευσης», το οποίο δεν μπορεί να ανασταλεί από καμία χώρα.

Βάσει του Άρθρου 17 της σύμβασης, κάθε ξένο πλοίο έχει δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης στα χωρικά ύδατα οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε η Mehta.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της UNCLOS, η διέλευση θεωρείται αβλαβής εφόσον δεν βλάπτει την ειρήνη, την καλή τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους», είπε στο Al Jazeera.

Η Mehta εξήγησε ότι υπάρχουν 13 κατηγορίες κατά τις οποίες η διέλευση μπορεί να θεωρηθεί «βλαβερή» από το παράκτιο κράτος.

«Εάν το παράκτιο κράτος κρίνει ότι μια διέλευση δεν είναι αβλαβής, μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει αυτή τη διέλευση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της αβλαβούς διέλευσης ξένων πλοίων σε ορισμένες περιοχές των χωρικών υδάτων του, εφόσον η αναστολή αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειάς του», πρόσθεσε.

Η Mehta σημείωσε ότι, αν και το Ιράν είναι μέλος της UNCLOS, το κοινοβούλιο του δεν την έχει επικυρώσει.

«Συνεπώς, το Ιράν θα υποστηρίξει ότι δεν δεσμεύεται από το διεθνές καθεστώς σύμφωνα με την UNCLOS», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ο Jason Chuah, καθηγητής ναυτικού δικαίου, είπε ότι στα στενότερά του σημεία, τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια (39 χλμ) και σύμφωνα με την UNCLOS, τα παράκτια κράτη μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι 12 ναυτικά μίλια (22 χλμ) χωρικών υδάτων από τις ακτές τους.

«Ολόκληρο το πλάτος των στενών αποτελείται από επικαλυπτόμενα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν», είπε ο Chuah από το City University του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ύδατα διεθνούς κυριαρχίας (high seas) πέρα από τα χωρικά ύδατα των χωρών.

«Το Ιράν διεκδικεί έτσι κυριαρχία στην περιοχή», είπε στο Al Jazeera.

Ωστόσο, τόνισε ότι το Ιράν δεν έχει δικαιοδοσία πέρα από τα 12 ναυτικά μίλια από την ακτή του. «Δεν μπορεί λοιπόν να χρεώσει διόδια αν το πλοίο χρησιμοποιεί τα ύδατα της ακτής του Ομάν. Αλλά διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο είτε στα ύδατα του Ομάν είτε στα ύδατα του Ιράν με πυραύλους, νάρκες ή drones», είπε.

«Επομένως, αν θέλεις να είναι ασφαλές το πλοίο σου, μπορεί να αποφασίσεις να πλεύσεις από την ιρανική πλευρά και να πληρώσεις για να εξασφαλίσεις ασφαλή διέλευση».

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με το δίκαιο ένοπλων συγκρούσεων και την αρχή της αυτοάμυνας, ένα εμπόλεμο κράτος όπως το Ιράν μπορεί επίσης να ισχυριστεί ότι έχει το δικαίωμα «επίσκεψης και ελέγχου» των πλοίων για να διασφαλίσει ότι δεν συμβάλλουν στον πολεμικό αγώνα του εχθρού.

Οι διαδικασίες «visit and search» εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια πολέμου, όταν «τα εμπόλεμα πολεμικά πλοία έχουν το παραδοσιακό δικαίωμα να σταματούν και να επιβιβάζονται σε εμπορικά πλοία για να επαληθεύσουν την υπηκοότητα και να ελέγξουν για λαθραία που προορίζονται για τον εχθρό», εξήγησε ο Chuah.

Σημείωσε ότι για να είναι νόμιμο αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 51 της UNCLOS, η ενέργεια πρέπει να είναι αναγκαία για την απώθηση μιας επίθεσης και αναλογική.

«Ωστόσο, θα υποστήριζα ότι το να σταματούν όλη την εμπορική κυκλοφορία ή να χρεώνονται τέλη διέλευσης υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας και μετατρέπεται σε παράνομο οικονομικό πόλεμο», είπε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται διόδια πολέμου.

Τον Οκτώβριο του 2024, μια έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ισχυρίστηκε ότι οι Χούθι στην Υεμένη είχαν χρεώσει πλοία που περνούσαν κατά μήκος της ακτογραμμής τους.

«Οι Χούθι φέρεται να εισέπρατταν παράνομα τέλη από μερικές ναυτιλιακές εταιρείες για να επιτρέπουν στα πλοία τους να πλέουν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν χωρίς να δεχτούν επίθεση», ανέφερε η έκθεση του ΟΗΕ. «Οι πηγές εκτιμούν ότι τα έσοδα των Χούθι από αυτά τα παράνομα τέλη ασφαλούς διέλευσης ανέρχονται σε περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια το μήνα», προστέθηκε. Οι Χούθι αρνήθηκαν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Την ίδια περίοδο, οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους. Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι στόχευαν πλοία που σχετίζονταν με το Ισραήλ ή προορίζονταν για το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον «γενοκτονικό πόλεμο» του Ισραήλ στη Γάζα.

Ενώ το Ιράν δεν έχει ακόμη επικυρώσει νομικά το σύστημα διοδίων του, ο Sultan al-Jaber, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, χαρακτήρισε οποιονδήποτε περιορισμό της διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν ως «οικονομική τρομοκρατία».

«Όταν το Ιράν κρατά σε ομηρία τα Στενά του Ορμούζ, κάθε έθνος πληρώνει λύτρα στη βενζίνη, στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο», είπε ο al-Jaber σε ομιλία του στις ΗΠΑ την Πέμπτη.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να επιτρέπεται να αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Ούτε τώρα. Ούτε ποτέ», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

