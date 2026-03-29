Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι.
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.
Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:
|Πέμπτη
|02/04/2026
|09.00 – 21.00
|Παρασκευή
|03/04/2026
|09.00 – 21.00
|Σάββατο
|04/04/2026
|09.00 – 16.00
|Κυριακή
|05/04/2026
|11.00 – 16.00
|Μ. Δευτέρα
|06/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Τρίτη
|07/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Τετάρτη
|08/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Πέμπτη
|09/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Παρασκευή
|10/04/2026
|13.00 – 19.00
|Μ. Σάββατο
|11/04/2026
|09.00 – 15.00
|ΠΑΣΧΑ
|12/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
|Δευτέρα
|13/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.
Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στον Πειραιά, που θα ισχύσει από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε ο εμπορικός σύλλογος του Πειραιά. Συγκεκριμένα το ωράριο είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 2/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 3/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Σάββατο 4/4: 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Κυριακή 5/4 : 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Μ. Δευτέρα 6/4 έως και Μ. Πέμπτη 9/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.
Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.
Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.
Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, εν όψει της έναρξης του Πασχαλινού ωραρίου στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».
