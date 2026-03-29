search
29.03.2026
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 09:35

Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

pasxalino_orario_katastimata_new

Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη02/04/202609.00 – 21.00
Παρασκευή03/04/202609.00 – 21.00
Σάββατο04/04/202609.00 – 16.00
Κυριακή05/04/202611.00 – 16.00
Μ. Δευτέρα06/04/202609.00 – 21.00
Μ. Τρίτη07/04/202609.00 – 21.00
Μ. Τετάρτη08/04/202609.00 – 21.00
Μ. Πέμπτη09/04/202609.00 – 21.00
Μ. Παρασκευή10/04/202613.00 – 19.00
Μ. Σάββατο11/04/202609.00 – 15.00
ΠΑΣΧΑ12/04/2026ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα13/04/2026ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

  • Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
  • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
  • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Στον Πειραιά

Το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών  καταστημάτων στον Πειραιά, που θα ισχύσει από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε ο εμπορικός σύλλογος του Πειραιά. Συγκεκριμένα το ωράριο είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 2/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 3/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 4/4: 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 5/4 : 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Μ. Δευτέρα  6/4 έως και Μ. Πέμπτη 9/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, εν όψει της έναρξης του Πασχαλινού ωραρίου στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές  να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία  μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinella–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

maximou_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

finos-film-new
MEDIA

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

vouliagmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

akylas-new
MEDIA

oikonomou-tsipras111
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

iran israel 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

marinella–new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

maximou_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

finos-film-new
MEDIA

1 / 3