Ελληνικός Τουρισμός 2026: Η “απογείωση” που συνάντησε καταιγίδα

Παρά τις πρόσφατες ακυρώσεις, η χρονιά ξεκίνησε με εντυπωσιακή φόρα. Τα οριστικά στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το πρώτο τρίμηνο δείχνουν μια συνολική αύξηση 10% στις αεροπορικές θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Ο Μάρτιος ειδικά, που αποτελεί προάγγελο της σεζόν, κατέγραψε άνοδο 12%, με τη γερμανική, τη βρετανική και τη γαλλική αγορά να σημειώνουν διψήφια ποσοστά αύξησης.

Το Στοίχημα του Απριλίου: Παρά τις εντάσεις, ο Απρίλιος εμφανίζει 2,31 εκατομμύρια προγραμματισμένες θέσεις, μια άνοδο της τάξης του 4,9%, δείχνοντας ότι η “μηχανή” του τουρισμού δεν έσβησε, απλώς χαμήλωσε ταχύτητα σε συγκεκριμένες γραμμές.

Το Σοκ των Τιμών στα Αεροπορικά

Εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη πρόκληση για την τσέπη του ταξιδιώτη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν εκτοξεύσει το κόστος:

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη για παράκαμψη κλειστών εναέριων χώρων (που σημαίνει περισσότερα καύσιμα και ώρες πτήσης), έχει φέρει αυξήσεις. Η Aegean Airlines προχώρησε ήδη σε αυξήσεις ναύλων περίπου 7-8% για να καλύψει μέρος του κόστους.

προχώρησε ήδη σε αυξήσεις ναύλων περίπου 7-8% για να καλύψει μέρος του κόστους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν 30% υψηλότερες από τα περσινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Σε μακρινά δρομολόγια (Ασία-Ευρώπη), οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο δραματικές, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακραία ποσοστά.

Η Ψυχολογία της “Resilience” (Ανθεκτικότητας)

Όπως σημείωνει ο Γιάννης Χατζής (ΠΟΞ), η εμπιστοσύνη είναι το “νόμισμα” του τουρισμού.

Παρατηρείται μια τάση των ταξιδιωτών να αποφεύγουν την Ανατολική Μεσόγειο και να στρέφονται προς την ενδοευρωπαϊκή μετακίνηση. Η Ελλάδα, παρά την εγγύτητα στην κρίση, θεωρείται ακόμα “ασφαλές λιμάνι” σε σύγκριση με ανταγωνιστές της περιοχής. Το “Φρένο” στις Κρατήσεις: Υπάρχει μια προσωρινή στάση αναμονής (wait-and-see) από τους τουρίστες, με τις νέες κρατήσεις να εμφανίζουν μια κάμψη 8-10% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το Πάσχα ως “Σωσίβιο”

Η Booking.com και ο Alessandro Callari δίνουν μια νότα αισιοδοξίας για το διάστημα 6-12 Απριλίου:

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο οδηγούν τη ζήτηση. Top Προορισμοί: Η Κέρκυρα είναι ο απόλυτος νικητής στις αναζητήσεις για το Πάσχα, ακολουθούμενη από το Ναύπλιο, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Φαίνεται προς ώρας πως ο ελληνικός τουρισμός το 2026 θα είναι μια μάχη ανάμεσα στη μεγάλη επιθυμία του κόσμου να ταξιδέψει (που οδηγεί σε νέα ρεκόρ θέσεων) και στα ακριβά εισιτήρια που “ροκανίζουν” το διαθέσιμο εισόδημα. Αν η κρίση παραμείνει περιορισμένη, η Ελλάδα μπορεί και να βγει ενισχυμένη ως ο πιο αξιόπιστος προορισμός της περιοχής.

920 ευρώ μικτά: Η αριθμητική της φτώχειας και το κυβερνητικό «lockout» στις συλλογικές συμβάσεις

Η «χάρτινη» περιουσία των 782 δισ. ευρώ και το τέλος του Ελληνικού Ονείρου

Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις δέκα ημέρες παράτασης του Τραμπ