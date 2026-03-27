920 ευρώ μικτά: Η αριθμητική της φτώχειας και το κυβερνητικό «lockout» στις συλλογικές συμβάσεις

Η ανακοίνωση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (περίπου 772 ευρώ καθαρά) από την 1η Απριλίου, μπορεί να συνοδεύτηκε από κυβερνητικά χαμόγελα, όμως η πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι τελείως διαφορετική. Πρόκειται για μια αύξηση που «γεννήθηκε» ηττημένη από την ακρίβεια και «κλειδωμένη» από την άρνηση για πραγματικό διάλογο.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 28-30 ευρώ καθαρά τον μήνα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 1 ευρώ την ημέρα.
Με τον πληθωρισμό των τροφίμων να καλπάζει στο 5,2% και τις τιμές σε βασικά αγαθά (λάδι, γαλακτοκομικά, κρέας) να έχουν αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 25-30% την τελευταία διετία, η αύξηση αυτή είναι «ψίχουλα».
Πέρα από τους αριθμούς, υπάρχει η πολιτική ουσία. Η ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα καταγγέλλουν έναν ιδιότυπο κυβερνητικό αυταρχισμό:
Ενώ τα εταιρικά κέρδη σε κλάδους όπως η ενέργεια και οι τράπεζες εκτοξεύονται, η κυβέρνηση επικαλείται τις «αντοχές της οικονομίας» για να κρατήσει τον κατώτατο μισθό καθηλωμένο κάτω από τα 1.052 ευρώ που ζητά η ΓΣΕΕ (το όριο του 60% του διάμεσου μισθού).
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
