920 ευρώ μικτά: Η αριθμητική της φτώχειας και το κυβερνητικό «lockout» στις συλλογικές συμβάσεις

Η ανακοίνωση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (περίπου 772 ευρώ καθαρά) από την 1η Απριλίου, μπορεί να συνοδεύτηκε από κυβερνητικά χαμόγελα, όμως η πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι τελείως διαφορετική. Πρόκειται για μια αύξηση που «γεννήθηκε» ηττημένη από την ακρίβεια και «κλειδωμένη» από την άρνηση για πραγματικό διάλογο.

Η αριθμητική της φτώχειας: Όταν το 40άρι «τελειώνει» στον διάδρομο των απορρυπαντικών

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 28-30 ευρώ καθαρά τον μήνα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 1 ευρώ την ημέρα.

Με τον πληθωρισμό των τροφίμων να καλπάζει στο 5,2% και τις τιμές σε βασικά αγαθά (λάδι, γαλακτοκομικά, κρέας) να έχουν αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 25-30% την τελευταία διετία, η αύξηση αυτή είναι «ψίχουλα».

Η παγίδα: Ένας εργαζόμενος που παίρνει 30 ευρώ παραπάνω τον μήνα, καλείται να πληρώσει διπλάσια ή τριπλάσια ποσά σε ρεύμα, ενοίκιο και είδη πρώτης ανάγκης.

Το αποτέλεσμα: Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη. Τα 920 ευρώ δεν είναι μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης, είναι «επίδομα επιβίωσης» που εξαντλείται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

Πολιτικό «lockout»: Η κυβέρνηση ως ο μοναδικός εργοδότης

Πέρα από τους αριθμούς, υπάρχει η πολιτική ουσία. Η ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα καταγγέλλουν έναν ιδιότυπο κυβερνητικό αυταρχισμό:

Άρνηση για Συλλογικές Συμβάσεις: Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να επιστρέψει τον καθορισμό του μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Αντί για ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, έχουμε έναν διοικητικό ορισμό του μισθού από το Μαξίμου, με καθαρά επικοινωνιακά κριτήρια.

Το “Φρένο” στις Τριετίες: Το «ξεπάγωμα» των τριετιών αποδεικνύεται κενό γράμμα για την πλειονότητα, αφού η χαμένη δεκαετία 2012-2023 παραμένει… χαμένη. Η κυβέρνηση αρνείται την αναδρομικότητα, στερώντας από τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία τις αμοιβές που δικαιούνται βάσει της εμπειρίας τους.

Η «φάκα» της ανάπτυξης

Ενώ τα εταιρικά κέρδη σε κλάδους όπως η ενέργεια και οι τράπεζες εκτοξεύονται, η κυβέρνηση επικαλείται τις «αντοχές της οικονομίας» για να κρατήσει τον κατώτατο μισθό καθηλωμένο κάτω από τα 1.052 ευρώ που ζητά η ΓΣΕΕ (το όριο του 60% του διάμεσου μισθού).

