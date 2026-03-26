Κατώτατος μισθός: Αντιδράσεις για τα 920 ευρώ – «Αύξηση-ψίχουλα» στη φάκα της ακρίβειας

Η ανακοίνωση για τον νέο κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ (περίπου 772 ευρώ καθαρά) αντιμετωπίζεται από τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα όχι ως ενίσχυση, αλλά ως «ομολογία αδυναμίας» απέναντι στην ακρίβεια. Ενώ η κυβέρνηση μιλά για αύξηση 4,5%, η πραγματικότητα των νοικοκυριών ορίζεται από έναν εντελώς διαφορετικό αριθμό: τον πληθωρισμό των τροφίμων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2026), ο γενικός πληθωρισμός μπορεί να δείχνει σημάδια συγκράτησης στο 2,7%, όμως στα είδη πρώτης ανάγκης η εικόνα είναι εκρηκτική:
Η ΓΣΕΕ είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή τα 1.052 ευρώ (το 60% του διάμεσου μισθού), χαρακτηρίζοντας τα 920 ευρώ ως «επίδομα φτώχειας». Τα βασικά σημεία της κριτικής είναι:
Παρόλο που υπήρχαν σενάρια ακόμα και για 930 ή 950 ευρώ από φέτος, η επιλογή των 920 ευρώ θεωρείται από τα Εργατικά Κέντρα ως «δώρο» προς την εργοδοσία. Με το επιχείρημα των «αντοχών της οικονομίας», το κόστος της κρίσης μετακυλίεται για άλλη μια φορά στις πλάτες των χαμηλόμισθων, την ώρα που τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων (ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων και της ενέργειας) παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Η κυβέρνηση διαφημίζει την αύξηση του βασικού μισθού, όμως για χιλιάδες εργαζόμενους οι τριετίες παραμένουν μια «ανοιχτή πληγή». Η ΓΣΕΕ και τα συνδικάτα υπογραμμίζουν τρία κρίσιμα σημεία που καθιστούν την αύξηση δώρο-άδωρο:
Το αποτέλεσμα είναι ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό, η νέα αύξηση που θα πάρει δεν σημαίνει καλύτερη ζωή, αλλά μια απλή –και ανεπαρκή– προσπάθεια να μη βρεθεί ακόμα πιο βαθιά κάτω από το όριο της φτώχειας.
Οσο για τις τριετίες η κυβέρνηση παρουσιάζει τις τριετίες ως πρόσθετο εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα έχει «διαγράψει» μια δεκαετία εργασιακού βίου, κρατώντας τους μισθούς καθηλωμένους σε επίπεδα που δεν αντιστοιχούν στην εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού.
