ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:01
26.03.2026 15:50

Κατώτατος μισθός: Αντιδράσεις για τα 920 ευρώ – «Αύξηση-ψίχουλα» στη φάκα της ακρίβειας

26.03.2026 15:50
Η ανακοίνωση για τον νέο κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ (περίπου 772 ευρώ καθαρά) αντιμετωπίζεται από τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα όχι ως ενίσχυση, αλλά ως «ομολογία αδυναμίας» απέναντι στην ακρίβεια. Ενώ η κυβέρνηση μιλά για αύξηση 4,5%, η πραγματικότητα των νοικοκυριών ορίζεται από έναν εντελώς διαφορετικό αριθμό: τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Η παγίδα των αριθμών: Μισθός vs Σούπερ Μάρκετ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2026), ο γενικός πληθωρισμός μπορεί να δείχνει σημάδια συγκράτησης στο 2,7%, όμως στα είδη πρώτης ανάγκης η εικόνα είναι εκρηκτική:

  • Φρέσκα κρέατα: Αυξήσεις που αγγίζουν το 8,8% (με το μοσχάρι στο +25% σε ετήσια βάση).
  • Φρούτα και Λαχανικά: Επιβάρυνση 7,9%.
  • Καφές και βασικά αγαθά: Ανατιμήσεις έως και 15%.
    Το συμπέρασμα: Τα 28-34 ευρώ επιπλέον που θα δει ο εργαζόμενος στο καθαρό του ποσό τον μήνα, «εξατμίζονται» πριν καν φτάσει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, καλύπτοντας οριακά την αύξηση σε 3-4 βασικά προϊόντα.

Το «κατηγορώ» της ΓΣΕΕ και των Συνδικάτων

Η ΓΣΕΕ είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή τα 1.052 ευρώ (το 60% του διάμεσου μισθού), χαρακτηρίζοντας τα 920 ευρώ ως «επίδομα φτώχειας». Τα βασικά σημεία της κριτικής είναι:

  • Υποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων: Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αποφασίζει μονομερώς για τις αμοιβές, στερώντας από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να διαπραγματευτούν αυξήσεις ανά κλάδο που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
  • Η αγοραστική δύναμη καταρρέει: Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, με τον κατώτατο μισθό να μην επαρκεί για «αξιοπρεπή διαβίωση», παρά τις διαδοχικές αυξήσεις.

Το «ψαλίδισμα» των προσδοκιών

Παρόλο που υπήρχαν σενάρια ακόμα και για 930 ή 950 ευρώ από φέτος, η επιλογή των 920 ευρώ θεωρείται από τα Εργατικά Κέντρα ως «δώρο» προς την εργοδοσία. Με το επιχείρημα των «αντοχών της οικονομίας», το κόστος της κρίσης μετακυλίεται για άλλη μια φορά στις πλάτες των χαμηλόμισθων, την ώρα που τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων (ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων και της ενέργειας) παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το «αγκάθι» των τριετιών: Μια αύξηση που «ξεχνά» την προϋπηρεσία

Η κυβέρνηση διαφημίζει την αύξηση του βασικού μισθού, όμως για χιλιάδες εργαζόμενους οι τριετίες παραμένουν μια «ανοιχτή πληγή». Η ΓΣΕΕ και τα συνδικάτα υπογραμμίζουν τρία κρίσιμα σημεία που καθιστούν την αύξηση δώρο-άδωρο:

  • Το «κενό» 2012-2023: Η πολυδιαφημισμένη «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει μια τεράστια υποσημείωση: δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από μια δεκαετία προϋπηρεσίας (2012-2023) παραμένει «χαμένη» για το μισθολόγιο. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει δέκα χρόνια, αντιμετωπίζεται μισθολογικά ως νεοπροσληφθείς, παίρνοντας μόνο τα 920 ευρώ.
  • Η αργή εξέλιξη: Με το νέο κατώτατο, η προσαύξηση 10% ανά τριετία σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να συμπληρώσει 3 χρόνια δουλειάς από το 2024 και μετά για να δει μια επιπλέον αύξηση 92 ευρώ μικτά. Για την πλειονότητα, η ουσιαστική διαφορά στον μισθό λόγω προϋπηρεσίας θα φανεί μετά το 2027.
  • Η απορρόφηση από τις «οικειοθελείς παροχές»: Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η αύξηση του κατώτατου και των τριετιών «συμψηφίζεται» από τους εργοδότες με ήδη υπάρχοντες υψηλότερους μισθούς, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να μην βλέπει ούτε ένα ευρώ επιπλέον στην τσέπη του.

Το αποτέλεσμα είναι ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό, η νέα αύξηση που θα πάρει δεν σημαίνει καλύτερη ζωή, αλλά μια απλή –και ανεπαρκή– προσπάθεια να μη βρεθεί ακόμα πιο βαθιά κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οσο για τις τριετίες η κυβέρνηση παρουσιάζει τις τριετίες ως πρόσθετο εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα έχει «διαγράψει» μια δεκαετία εργασιακού βίου, κρατώντας τους μισθούς καθηλωμένους σε επίπεδα που δεν αντιστοιχούν στην εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού.

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

kalamaria_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

‌Qalibaf Aragchi
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

1 / 3