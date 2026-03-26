Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές των εισιτηρίων στα αεροπλάνα – Αυξήσεις ως και 560% λόγω των καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνα και ειδικά την περίοδο των διακοπών τους σε χώρες του εξωτερικού, βλέπουν μία εφιαλτική πραγματικότητα μπροστά τους.

Η εκτόξευση στις τιμές καυσίμων στα αεροσκάφη, έχει φέρει τις τιμές των εισιτηρίων σε δυσθεώρητα ύψη, με το Bloomberg να καταγράφει αύξηση αυτόν τον μήνα (Μάρτιο) ως και 560% σε μία διαδρομή!

Αυτοί που πληρώνουν το… μάρμαρο εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, είναι οι πολίτες της Ασίας και της Ευρώπης, που βλέπουν πως οι καλοκαιρινές διακοπές τους θα πρέπει να περιοριστούν σε πιο… κοντινούς προορισμούς αν δεν αντέχει η τσέπη τους τις αυξήσεις αυτές, οι οποίες σύμφωνα με την Alton Aviation Consultancy θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και το φθινόπωρο.

Χαρακτηριστικά το πρακτορείο έδειξε τον μέσο όρο της αύξησης σε ορισμένους μακρινούς -αλλά συχνούς- προορισμούς σε σχέση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο ακριβώς.

Για παράδειγμα, πέρυσι τον Οκτώβριο ένα εισιτήριο από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ κόστιζε 732 δολάρια (η μία διαδρομή), αλλά ως τον Οκτώβριο θα φτάσει τα 872 δολάρια. Πιο ακριβά κατά 300 και πλέον δολάρια θα είναι το ταξίδι Άμστερνταμ – Σιγκαπούρη καθώς από 641 δολάρια θα φτάσει τα 967. Το Λονδίνο – Μελβούρνη: από 685 δολάρια τον Οκτώβριο θα εκτοξευτεί σε 1.080, ενώ το Μπανγκόκ – Φρανκφούρτη: από 503 δολάρια σε 639.

Το καλοκαίρι μάλιστα, οι πτήσεις από την Ευρώπη σε προορισμούς στην Ασία, θα έχουν αύξηση κατά μέσο όρο στο 79%, ενώ όσοι ψάχνουν ενδιάμεση στάση με χώρες του Κόλπου μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν…

Η πτήση Χονγκ Κονγκ – Λονδίνο για τον Μάρτιο παρουσιάζει αύξηση στις τιμές κατά 560% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το Μπανγκόκ – Φρανκφούρτη παρουσιάζει αύξηση κατά 505%.

Οι καλοκαιρινές κρατήσεις από Ευρώπη προς ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση έχουν πέσει κατά 11%. Οι κρατήσεις από Ασία προς Ευρώπη έχουν επίσης μειωθεί κατά 4,4%, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών μέσω Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές θα παραμείνουν στα ύψη μήνες αφότου τελειώσει ο πόλεμος

Ακόμη κι αν η σύγκρουση λήξει σύντομα, η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Μπράιαν Τέρι της Alton.

«Θα χρειαστούν έως και τρεις μήνες για να περάσουν οι μειώσεις τιμών στην αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς ένα βραχυπρόθεσμο σοκ τιμών. Ακόμη κι όταν υποχωρήσουν οι άμεσες διαταραχές, οι μεγαλύτερες διαδρομές, η περιορισμένη χωρητικότητα και το υψηλότερο κόστος καυσίμων θα συνεχίσουν να ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Το καύσιμο αεροσκαφών, που αποτελεί περίπου το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων, έχει αυξηθεί σημαντικά, ενισχύοντας τους φόβους για ελλείψεις. Εταιρείες όπως η Air France-KLM, η Cathay Pacific και η Air New Zealand αύξησαν τις χρεώσεις καυσίμων αυτόν τον μήνα.

«Η κατάσταση είναι πολύ αβέβαιη αυτή τη στιγμή, με τόσο χάος στα ταξίδια», δήλωσε ο αναλυτής Χάμνινγκ Λι. «Αν οι ταξιδιώτες βλέπουν ακυρώσεις, καθυστερήσεις και διαταραχές, θα σκεφτούν πολύ προσεκτικά αν και πώς θα ταξιδέψουν».

Από την ημέρα της επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως πάνω από 70.000 πτήσεις.

