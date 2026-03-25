Axios: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Νετανιάχου να καλέσει σε εξέγερση στο Ιράν – «Θα τους θερίσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέρριψε εισήγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δημόσια έκκληση προς τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησής τους την περασμένη εβδομάδα, όπως γράφει ο ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ έκρινε ότι ένα τέτοιο κάλεσμα θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε αξιωματούχος που είχε γνώση της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μια δημόσια προτροπή για διαδηλώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιη καταστολή από τις ιρανικές Αρχές, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απωλειών μεταξύ των διαδηλωτών: «Γιατί στο διάολο να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους, όταν απλά θα τους θερίσουν» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, παρά το γεγονός ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εμφανίζονται να συμφωνούν στους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους της σύγκρουσης, διαφέρουν ως προς το ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και το επίπεδο αστάθειας που θα μπορούσε να προκύψει από μια τέτοια εξέλιξη.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λαϊκή εξέγερση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Τελ Αβίβ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος ως δευτερεύον αποτέλεσμα και όχι ως βασικό στόχο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν στόχο υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας, μεταξύ των οποίων τον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής εθνικής ασφάλειας, και τον Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της πολιτοφυλακής Basij, η οποία θεωρείται αρμόδια για την καταστολή διαδηλώσεων. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονταν με την προσπάθεια αποδυνάμωσης της δυνατότητας της ιρανικής ηγεσίας να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες κινητοποιήσεις πολιτών.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου φέρεται να υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε κατάσταση αποσταθεροποίησης και ότι υπήρχε ευκαιρία να ενταθεί η πίεση. Πρότεινε μάλιστα κοινή δημόσια έκκληση προς τον ιρανικό λαό για κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες μεταξύ διαδηλωτών, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν σκοτωθεί χιλιάδες Ιρανοί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και εξετάζονται ενδεχόμενα περαιτέρω κλιμάκωσης, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται να εξετάζει και διπλωματική οδό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία χωρίς άμεση ανατροπή του καθεστώτος. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία που να θεωρείται αποδεκτή.

