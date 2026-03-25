Ανησυχία στην Ευρώπη για την υποστήριξη Ρούτε στον Τραμπ – Αποστάσεις από τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ

Η στήριξη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θέτοντας σε δοκιμασία τη διατλαντική ενότητα και αυξάνοντας τις εντάσεις εντός της συμμαχίας.

Η υποστήριξη του Μαρκ Ρούτε στον πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει αναστάτωση σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ειδικά καθώς η ήπειρος αντιμετωπίζει τις συνέπειες του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση.

Ο Ρούτε υπέδειξε ότι οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι τελικά θα «συσπειρωθούν» για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των ΗΠΑ να αναπτύξουν ναυτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, μια θέση που προκάλεσε δυσφορία σε αξιωματούχους της ΕΕ, σύμφωνα με δηλώσεις διπλωματών στους Financial Times. «Μας φέρνει σε δύσκολη και άβολη θέση», ανέφερε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θέλει να δείξει διάθεση συνεργασίας, αλλά δεν μπορεί να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Η σύγκρουση έχει δημιουργήσει χάος στη Μέση Ανατολή και εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, καθιστώντας τις δηλώσεις του Ρούτε ακόμη πιο αμφιλεγόμενες. Ο ίδιος επιμένει ότι η στήριξη της απόφασης του Τραμπ αποσκοπεί στην προστασία της διεθνούς ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι είναι φυσιολογικό οι ευρωπαϊκές χώρες να χρειάζονται χρόνο για να «συσπειρωθούν».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς τους «δειλούς» και προειδοποιώντας ότι χωρίς την αμερικανική συμμετοχή η συμμαχία θα ήταν «μια χαρτίνη τίγρης». Η στάση του Αμερικανού προέδρου δοκιμάζει τη διατλαντική ενότητα σε ζητήματα όπως το εμπόριο, οι αμυντικές δαπάνες και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι χώρες της ΕΕ, εκτός από τρεις, που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, απέρριψαν την περασμένη εβδομάδα το κάλεσμα των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ξεκαθάρισε ότι «αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας», ενώ παρόμοιες δηλώσεις έκαναν υπουργοί από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισήμαναν την απόκλιση μεταξύ της στήριξης του Ρούτε στον Τραμπ και της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Αν και δεν ήθελαν να επικρίνουν απευθείας τον Αμερικανό πρόεδρο, διαφώνησαν με την υποστήριξη της στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ χαρακτήρισε τον πόλεμο «πολιτικά καταστροφικό λάθος», ενώ ο αρχηγός του γαλλικού στρατού Φαμπιέν Μαντόν σημείωσε ότι οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτες, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη ενημέρωσης για στρατιωτικές ενέργειες πλήττει την ασφάλεια και τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών.

