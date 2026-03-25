ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 22:52
Ζελένσκι: «Υψηλού ρίσκου η αμερικανική πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση από το Ντονμπάς»

zelensky-6654-new-1536×864

«Υψηλού ρίσκου» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση της χώρας του από το Ντονμπάς, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν σταματά την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη (αποχώρηση από το Ντονμπάς) θα ήταν «υψηλού ρίσκου», όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 2.000 drones αναχαίτισης ημερησίως, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης χρηματοδότησης. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία, παρά τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ότι αφορά το τι συμβαίνει στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε ισορροπία στη χρήση FPV drones, με περίπου 7 εκατομμύρια ετησίως.

Την ίδια στιγμή είπε ότι η Ουκρανία διαθέτει επαρκείς εγχώριες δυνατότητες μακράς εμβέλειας για αντίποινα κατά ρωσικών επιθέσεων, ενώ εξέφρασε την ελπίδα για συμφωνίες μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα των drones με χώρες του Κόλπου.

Τέλος, χαρακτήρισε ως «εκβιασμό» τη ρωσική πρόταση να σταματήσει τη διαμοίραση πληροφοριών με το Ιράν, εάν οι ΗΠΑ διακόψουν την παροχή πληροφοριών προς την Ουκρανία.

harry poter treiler – new
netanyahu-trump
zelensky-6654-new-1536×864
vance witkoff koysner – new
TRUMP_ROUTE2
mo salax liverpool – new
iran israil 765- new
grigoris-arnaoutoglou-new
Kaxlas
xaris doukas 55- new
harry poter treiler – new
netanyahu-trump
zelensky-6654-new-1536×864
