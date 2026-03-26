Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

Στην εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Εργασίας εξήγησε το πλάνο για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:

Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% σε 10,5%).

Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% σε 16%).

Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για την διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων». Απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, «η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρες απασχόλησης».

Σχετικά με το ύψος των μισθών, σχολίασε ότι «στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν στο 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και βρίσκεται στα 1.516 ευρώ».

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70€ το 2024.

Αύξηση κατώτατου μισθού: 920 ευρώ μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον υπάρχει μηνιαία αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και ότι η αύξηση αυτή αποτελεί σχεδόν μισό μισθό ετησίως. Επισήμανε, δε, ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού και ότι η σωρευτική αύξησή του από το 2019 φθάνει το 41,5% ή πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα και επανέλαβε ότι στόχος για το 2027 παραμένει ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Διαβάστε επίσης:

