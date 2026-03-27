Η «χάρτινη» περιουσία των 782 δισ. ευρώ και το τέλος του Ελληνικού Ονείρου

Η πρόσφατη «ακτινογραφία» της ΑΑΔΕ για το 2026 φέρνει στο φως εντυπωσιακά νούμερα, που όμως κρύβουν μια σκληρή αλήθεια: η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια, ενώ το «κάστρο» της ιδιοκατοίκησης που έχτισαν γενιές Ελλήνων καταρρέει κάτω από το βάρος των πλειστηριασμών και της ακρίβειας.

1. Η «βιτρίνα» της ΑΑΔΕ και η πραγματικότητα των αριθμών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ανέρχεται στα 782,5 δισ. ευρώ, με τη μέση αξία ανά φορολογούμενο να αγγίζει τα 87.767 ευρώ.

Ωστόσο, αυτή η «πλούσια» στατιστική εικόνα είναι πλασματική. Για τον μέσο μισθωτό των 920 ευρώ, η ιδιοκτησία ενός παλιού διαμερίσματος 40ετίας δεν είναι πλούτος, αλλά ένα φορολογικό βαρίδι (ΕΝΦΙΑ) που επιβιώνει σε μια αγορά όπου οι εμπορικές τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω Golden Visa και Airbnb, καθιστώντας την πρόσβαση σε νέα στέγη άπιαστο όνειρο.

2. Η μεγάλη βουτιά: Από το «κατηγορώ» του Βερολίνου στην εθνική εξαθλίωση

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι προκλητική. Την εποχή των μνημονίων (2010-2015), η Γερμανία —με ποσοστά ιδιοκατοίκησης παραδοσιακά κοντά στο 45%— επέπληττε τους «πτωχευμένους Έλληνες» επειδή το 84,6% (το 2005) διέθετε ιδιόκτητη στέγη. Αυτό που οι δανειστές έβλεπαν ως «προκλητικό πλούτο», ήταν το μοναδικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας της ελληνικής οικογένειας.

Σήμερα, το «κάστρο» έπεσε:

Από το 85%, η ιδιοκατοίκηση «βούλιαξε» στο 69,6% (στοιχεία 2025-2026), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη.

Μέσα σε δύο δεκαετίες, η Ελλάδα έχασε 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκτησίας. Περίπου 200.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια, όχι μέσω πωλήσεων, αλλά μέσω αναγκαστικών μέτρων.

3. Το «φαγοπότι» των Funds: Πώς εξατμίστηκε η περιουσία του λαού

Η πτώση αυτή δεν ήταν μια τυχαία οικονομική διόρθωση, αλλά μια βίαιη μεταφορά πλούτου.

Η βιομηχανία των πλειστηριασμών: Με την προστασία της πρώτης κατοικίας να αποτελεί παρελθόν, τα ακίνητα των «κόκκινων» δανειοληπτών έγιναν το εύκολο θήραμα για τα funds και τους servicers.

Αγορά στο 10%, απαίτηση στο 100%: Ενώ η ΑΑΔΕ καταγράφει περιουσία 782 δισ., ένα μεγάλο μέρος αυτής της αξίας ελέγχεται πλέον από επενδυτικούς ομίλους που αγόρασαν τα δάνεια των Ελλήνων στο 10-15% της αξίας τους.

Ενώ η ΑΑΔΕ καταγράφει περιουσία 782 δισ., ένα μεγάλο μέρος αυτής της αξίας ελέγχεται πλέον από επενδυτικούς ομίλους που αγόρασαν τα δάνεια των Ελλήνων στο 10-15% της αξίας τους. Από ιδιοκτήτες, ενοικιαστές: Χιλιάδες σπίτια που χάθηκαν από τη μέση ελληνική οικογένεια, επιστρέφουν στην αγορά ως πανάκριβα ενοικιαζόμενα, την ώρα που το κόστος στέγασης στην Ελλάδα απορροφά πλέον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος — το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

4. Η κοινωνική βόμβα της νέας γενιάς

Το πρόβλημα στέγης μετατρέπεται σε υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα. Στις ηλικίες 25-39, η ιδιοκατοίκηση έχει καταρρεύσει κάτω από το 40%. Η «γενιά των ενοικιαστών» καλείται να επιβιώσει με κατώτατους μισθούς-ψίχουλα σε μια χώρα όπου η στέγη έπαψε να είναι κοινωνικό αγαθό και έγινε χρηματιστηριακό προϊόν.

Και κάπως έτσι τα 782 δισ. ευρώ της ΑΑΔΕ είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός που κρύβει όμως πίσω του μια κοινωνική τραγωδία. Η Ελλάδα μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μια χώρα «φιλοξενούμενων» και ενοικιαστών, όπου η ιδιοκτησία αποτελεί πλέον προνόμιο των λίγων και των ξένων επενδυτών, ενώ ο μέσος Έλληνας βλέπει το σπίτι του να γίνεται η «φάκα» της επόμενης μέρας.

