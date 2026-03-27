Η «χάρτινη» περιουσία των 782 δισ. ευρώ και το τέλος του Ελληνικού Ονείρου

Η πρόσφατη «ακτινογραφία» της ΑΑΔΕ για το 2026 φέρνει στο φως εντυπωσιακά νούμερα, που όμως κρύβουν μια σκληρή αλήθεια: η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια, ενώ το «κάστρο» της ιδιοκατοίκησης που έχτισαν γενιές Ελλήνων καταρρέει κάτω από το βάρος των πλειστηριασμών και της ακρίβειας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ανέρχεται στα 782,5 δισ. ευρώ, με τη μέση αξία ανά φορολογούμενο να αγγίζει τα 87.767 ευρώ.
Ωστόσο, αυτή η «πλούσια» στατιστική εικόνα είναι πλασματική. Για τον μέσο μισθωτό των 920 ευρώ, η ιδιοκτησία ενός παλιού διαμερίσματος 40ετίας δεν είναι πλούτος, αλλά ένα φορολογικό βαρίδι (ΕΝΦΙΑ) που επιβιώνει σε μια αγορά όπου οι εμπορικές τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω Golden Visa και Airbnb, καθιστώντας την πρόσβαση σε νέα στέγη άπιαστο όνειρο.
Η ειρωνεία της ιστορίας είναι προκλητική. Την εποχή των μνημονίων (2010-2015), η Γερμανία —με ποσοστά ιδιοκατοίκησης παραδοσιακά κοντά στο 45%— επέπληττε τους «πτωχευμένους Έλληνες» επειδή το 84,6% (το 2005) διέθετε ιδιόκτητη στέγη. Αυτό που οι δανειστές έβλεπαν ως «προκλητικό πλούτο», ήταν το μοναδικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας της ελληνικής οικογένειας.
Σήμερα, το «κάστρο» έπεσε:
Η πτώση αυτή δεν ήταν μια τυχαία οικονομική διόρθωση, αλλά μια βίαιη μεταφορά πλούτου.
Το πρόβλημα στέγης μετατρέπεται σε υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα. Στις ηλικίες 25-39, η ιδιοκατοίκηση έχει καταρρεύσει κάτω από το 40%. Η «γενιά των ενοικιαστών» καλείται να επιβιώσει με κατώτατους μισθούς-ψίχουλα σε μια χώρα όπου η στέγη έπαψε να είναι κοινωνικό αγαθό και έγινε χρηματιστηριακό προϊόν.
Και κάπως έτσι τα 782 δισ. ευρώ της ΑΑΔΕ είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός που κρύβει όμως πίσω του μια κοινωνική τραγωδία. Η Ελλάδα μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μια χώρα «φιλοξενούμενων» και ενοικιαστών, όπου η ιδιοκτησία αποτελεί πλέον προνόμιο των λίγων και των ξένων επενδυτών, ενώ ο μέσος Έλληνας βλέπει το σπίτι του να γίνεται η «φάκα» της επόμενης μέρας.
