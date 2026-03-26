Εκρηκτικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, έως και 560%, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη πραγματικότητα βρίσκονται οι ταξιδιώτες που προσδοκούσαν να βρουν φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια για το καλοκαίρι, καθώς, ύμφωνα με το Bloomberg, οι τιμές στα βασικά δρομολόγια Ασίας-Ευρώπης έχουν εκτιναχθεί έως και 560% μέσα στον τρέχοντα μήνα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι το φθινόπωρο.

Η αιτία εντοπίζεται στις αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή από την οποία περνούν μερικά από τα πιο δημοφιλή διεθνή αεροπορικά δρομολόγια.

Για πτήσεις τον Ιούνιο, η μέση αύξηση στις τιμές επτά δημοφιλών διαδρομών Ασίας-Ευρώπης αγγίζει περίπου το 70% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση της Alton Aviation Consultancy. Ένα εισιτήριο από Σίδνεϊ προς Λονδίνο ξεπερνά πλέον τα 1.500 δολάρια, σχεδόν διπλάσιο από το 2025.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πίεση δεν θα υποχωρήσει σύντομα, με τις τιμές να αναμένεται να παραμείνουν περίπου 30% υψηλότερες από πέρυσι ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αύξηση παρατηρείται και στην αντίθετη κατεύθυνση, με τα εισιτήρια από Ευρώπη προς Ασία να παρουσιάζουν αύξηση έως και 79% από πέρυσι, ενώ ορισμένες διαδρομές κοστίζουν σχεδόν τριπλάσια.

Ακυρώσεις, καύσιμα και περιορισμένη χωρητικότητα πιέζουν τις τιμές

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσαν περίπου 70.000 ακυρώσεις πτήσεων, αναδεικνύοντας την «ευαισθησία» των παγκόσμιων αεροπορικών δικτύων. Το κλείσιμο εναέριου χώρου, η μείωση της χωρητικότητας σε κόμβους του Κόλπου και η άνοδος στις τιμές των καυσίμων εκτόξευσαν το κόστος των εισιτηρίων.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση αρχίζει ήδη να υποχωρεί λόγω αβεβαιότητας και κόστους, με τις κρατήσεις από Ευρώπη προς ΗΠΑ να μειώνονται κατά 15% και προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά 11%.

Τα πιο επιβαρυμένα δρομολόγια περνούν από μεγάλα αεροπορικά hubs όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, που διαχειρίζονται περίπου το ένα τρίτο της συνολικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα, η πτήση Χονγκ Κονγκ-Λονδίνο φτάνει τα 3.318 δολάρια (+560%), Μπανγκόκ-Φρανκφούρτη τα 2.870 δολάρια (+505%) και τα εισιτήρια για τη διαδρομή Σίδνεϊ-Λονδίνο έχουν αυξηθεί κατά 429%.

Η εκτίναξη των τιμών εντείνεται και από την αύξηση του κόστους πετρελαίου και καυσίμων, που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του λειτουργικού κόστους των αεροπορικών εταιρειών. Αεροπορικές όπως Air France-KLM, Cathay Pacific και Air New Zealand έχουν ήδη αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων.

Ακόμη και αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λήξει σύντομα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες, καθώς θα χρειαστούν έως και τρεις μήνες για να μετακυλιστεί οποιαδήποτε μείωση του κόστους καυσίμων στην αγορά. Παράλληλα, η μεγάλη ζήτηση σε δημοφιλείς διαδρομές και η περιορισμένη χωρητικότητα των αεροπορικών θα κρατήσουν τις τιμές ψηλά.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά αβέβαιη και το ταξιδιωτικό χάος αυξάνεται», σημειώνουν αναλυτές, με πολλούς ταξιδιώτες να επανεξετάζουν πλέον τα σχέδιά τους.

