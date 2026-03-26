ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:02
26.03.2026 14:46

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μαύρα μαντάτα από τον ΟΟΣΑ – Πιο χαμηλά η ανάπτυξη, πιο ψηλά ο πληθωρισμός για την παγκόσμια οικονομία

26.03.2026 14:46
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διατήρησε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 αμετάβλητη στο 2,9%, αλλά αναθεώρησε την πρόβλεψη για το 2027 στο 3%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στην ενδιάμεση έκθεσή του για τις Οικονομικές Προοπτικές, με τίτλο Δοκιμάζοντας την Ανθεκτικότητα, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι το μπλοκάρισμα της ροής πετρελαίου και φυσικό αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ και οι ζημιές στις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει απότομες αυξήσεις τιμών, έχουν διαταράξει τις βασικές προμήθειες εμπορευμάτων και έχουν αυξήσει την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ο οργανισμός σημείωσε ότι η έκταση και η διάρκεια των εντάσεων παραμένουν «πολύ αβέβαιες», προειδοποιώντας ότι οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν το κόστος των επιχειρήσεων και θα προσθέσουν πιέσεις πληθωρισμού.

Παρά την διατήρηση της πρόβλεψης για το 2026, ο ΟΟΣΑ δήλωσε ότι η πρόβλεψη αυτή καθαυτή δείχνει ακόμα μια σημαντική επιβράδυνση από την παγκόσμια ανάπτυξη που διαμορφώθηκε στο 3,3% το 2025.

Ο ΟΟΣΑ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις οικονομίες της G20 αναμένεται να φτάσει το 4% φέτος, 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027, καθώς οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν σταδιακά.

Προειδοποίησε ότι οι παρατεταμένες διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας υψηλότερα από το αναμενόμενο, να εμβαθύνουν τους περιορισμούς στην προσφορά σε βασικά εμπορεύματα, να αυξήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό και να επιβαρύνουν περισσότερο την παγκόσμια ανάπτυξη.

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:00
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

1 / 3