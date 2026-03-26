e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Πού δίνεται παράταση

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή (27/3) και ώρα 14:00 έως και τη Δευτέρα (30/3) και ώρα 11:00 δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνει προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, στο πλαίσιο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του φορέα.

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

Πιστοποίηση Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων και Εξουσιοδότηση Εξωτερικών Χρηστών

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου

Επίσης, oι υπηρεσίες μητρώου του νέου ΟΠΣ:

Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών και Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων

Απογραφή και Μεταβολή Ασφαλισμένων

Ενιαία Καρτέλα/Dashboard Πολίτη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, προκειμένου να περιοριστεί η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρατείνονται οι προθεσμίες για την υποβολή ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:

Α.Π.Δ. Δημοσίου, μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (01/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026

Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2026 (02/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026.

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Bloomberg: Σενάριο τρόμου για πετρέλαιο έως και 200 δολάρια το βαρέλι εξετάζει το επιτελείο Τραμπ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων – Αυξήσεις ως και 560% λόγω των καυσίμων