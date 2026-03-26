search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 13:52

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Πού δίνεται παράταση

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή (27/3) και ώρα 14:00 έως και τη Δευτέρα (30/3) και ώρα 11:00 δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνει προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, στο πλαίσιο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του φορέα.

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων
  • Πιστοποίηση Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων και Εξουσιοδότηση Εξωτερικών Χρηστών
  • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων
  • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων
  • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου

Επίσης, oι υπηρεσίες μητρώου του νέου ΟΠΣ:

  • Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών και Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων
  • Απογραφή και Μεταβολή Ασφαλισμένων
  • Ενιαία Καρτέλα/Dashboard Πολίτη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, προκειμένου να περιοριστεί η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρατείνονται οι προθεσμίες για την υποβολή ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:

  • Α.Π.Δ. Δημοσίου, μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (01/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026
  • Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2026 (02/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026.

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Bloomberg: Σενάριο τρόμου για πετρέλαιο έως και 200 δολάρια το βαρέλι εξετάζει το επιτελείο Τραμπ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων – Αυξήσεις ως και 560% λόγω των καυσίμων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι χριστιανοί πατριάρχες παρακαλάνε τώρα τον Νετανιάχου για να γίνει κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3