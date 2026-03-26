ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:00
Reuters: Μειωμένο το τουριστικό ενδιαφέρον για τις αρχές καλοκαιριού σε Ελλάδα και Κύπρο λόγω του πολέμου

Η σύγκρουση με το Ιράν προκαλεί ακυρώσεις τουριστικών πτήσεων και μείωση στις νέες κρατήσεις στην Κύπρο και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται από τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου άνοιγε ξανά μετά τον χειμώνα. Στη συνέχεια, στις 2 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά από αντεπιθέσεις, ένα drone χτύπησε μια βρετανική ναυτική βάση στο νησί, πυροδοτώντας ένα κύμα ακυρώσεων τουριστικών πτήσεων.

Η πτώση των κρατήσεων είναι το τελευταίο σημάδι των επιπτώσεων του πολέμου, από τις διαταραγμένες ροές πετρελαίου έως τις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών παγκοσμίως.

Τα ημερήσια ποσοστά ακυρώσεων για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση σε ποσοστό έως και 100% τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τέτοιες κρατήσεις. Το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε μειωθεί, αλλά παρέμεινε περίπου στο 45% μέχρι τις 21 Μαρτίου. ​Η Ελλάδα και η Τουρκία είδαν επίσης μικρές αυξήσεις στα ποσοστά ακυρώσεων.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου έχει δει μείωση σχεδόν 40% στις κρατήσεις του Μαρτίου και παρόμοια μείωση τον Απρίλιο, δήλωσε στο Reuters ο γενικός διευθυντής του συνδέσμου, Χρήστος Αγγελίδης.

«Από την 1η Μαρτίου… έχουμε πολλές ακυρώσεις», δήλωσε ο Νικόλας Αριστού, εμπορικός διευθυντής της Muskita Hotels στη Λεμεσό, η οποία διαχειρίζεται δύο πολυτελή ξενοδοχεία.

Ελπίζει ότι η επιβράδυνση δεν θα συνεχιστεί τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι τουριστικές επισκέψεις συνήθως αυξάνονται.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους μήνες υψηλής περιόδου για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέχρι να έρθει ο Μάιος, διαφορετικά ο προορισμός θα αντιμετωπίσει προβλήματα».

Ο πόλεμος πλήττει τις προσδοκίες ανάπτυξης της Κύπρου. Αυτή την εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μειώνει την πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης για το 2026 στο 2,7% από 3,0%, με βάση την υπόθεση ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η EasyJet και η Jet2, αναφέρουν ότι η ζήτηση για Κύπρο και Τουρκία έχει μειωθεί και ότι η ζήτηση έχει μετατοπιστεί σε προορισμούς της δυτικής Μεσογείου όπως η Ισπανία.

Και στην Ελλάδα επιπτώσεις – Οι προκρατήσεις επιβραδύνονται

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομία βασίζεται στους καλοκαιρινούς επισκέπτες, ο αντίκτυπος γίνεται επίσης αισθητός.

Η Aegean Airlines, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας, έχει δει διψήφια πτώση στις καλοκαιρινές κρατήσεις από το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου προς την Ελλάδα από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος την Πέμπτη.

Ο Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ, δήλωσε ότι υπήρξε επιβράδυνση στις προκρατήσεις, αν και αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βιασύνη για κρατήσεις πτήσεων πριν οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου επηρεάσουν το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Είπε ότι υπήρξε μείωση της ζήτησης από τις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας στη βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής», δήλωσε στο Reuters. «Υπάρχει μια συγκράτηση, αλλά η χρονιά εξακολουθεί να κυλάει θετικά, επίσης επειδή η δυναμική ήταν αρκετά υψηλή πριν από την έναρξη του πολέμου».

