ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 21:28
«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

Στο 1,57 ευρώ/λίτρο υποχώρησε στην Ισπανία η τιμή της αμόλυβδης μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ, δέσμη μέτρων, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως χάρη σε μια δραστική μείωση των φόρων στην ενέργεια.

Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, κινούνται και τα αντίστοιχα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Κύπρο, τα οποία αντιμετωπίζουν και την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα, στον κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ προστίθενται το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και ο συντελεστής ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, σε μια εντελώς διαφορετική λογική από την Ελλάδα, όπου τρία εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να λάβουν Fuel pass μειώνοντας το κόστος για τη μετακίνηση τους έως 50 η 60 ευρώ μέσα στο δίμηνο.

Σημειώνεται ότι σε μείωση του φόρου στα καύσιμα έχουν προχωρήσει και οι Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία, την ώρα που στην Ελλάδα έχουν πάρει «φωτιά», με τους καταναλωτές να βλέπουν τιμές άνω των 2 ευρώ/ λίτρο στην αμόλυβδη, σε μια αύξηση που ανέρχεται σε σχεδόν 10% από την έναρξη του πολέμου, ενώ εντυπωσιακό είναι και το άλμα στην τιμή του πετρελαίου κίνησης (άνω του 21%), που ανάγκασε την κυβέρνηση να το επιδοτήσει στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

Η μέση τιμή για την αμόλυβδη 95 οκτανίων έφτασε τα 1,977 ευρώ την Παρασκευή 20 Μαρτίου, ενώ στο 1,956 ευρώ ανήλθε η μέση τιμή για το diesel κίνησης και στα 1,273 το υγραέριο κίνησης.

