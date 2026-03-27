Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις δέκα ημέρες παράτασης του Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει την προθεσμία για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε μείωση 1,2%, φτάνοντας τα 106,76 δολάρια (80,04 λίρες), ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,1%, στα 93,41 δολάρια.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν την πτώση των ΗΠΑ, αφού η Wall Street είδε τη χειρότερη ημέρα της από την έναρξη του πολέμου.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 4,2%.

