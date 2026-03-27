ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:20
Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις δέκα ημέρες παράτασης του Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει την προθεσμία για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε μείωση 1,2%, φτάνοντας τα 106,76 δολάρια (80,04 λίρες), ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,1%, στα 93,41 δολάρια.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν την πτώση των ΗΠΑ, αφού η Wall Street είδε τη χειρότερη ημέρα της από την έναρξη του πολέμου.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 4,2%.

Διαβάστε επίσης

Άρση ακινησίας οχημάτων: Τι αλλάζει, πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας και τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Κατώτατος μισθός: Αυξημένο το Δώρο Πάσχα φέτος – Ποιες είναι οι διαφορές για εργαζόμενους με τριετίες και παιδιά

Mέτρα στήριξης: Οι δικαιούχοι και τα ποσά για το Fuel Pass – Σε ποιες περιοχές θα δοθεί υψηλότερη επιδότηση

ΣΙΝΕΜΑ

Στο κέντρο του Λος Άντζελες η νέα στέγη των Όσκαρ από το 2029

LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το κακοποιημένο 10 μηνών βρέφος – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Δείτε όλες τις ειδήσεις

