Mέτρα στήριξης: Οι δικαιούχοι και τα ποσά για το Fuel Pass – Σε ποιες περιοχές θα δοθεί υψηλότερη επιδότηση

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας».

Αναλυτικά, για τα 4 μέτρα στήριξης τα οποία περιλαμβάνει, ορίζει τα εξής:

1. Fuel Pass 2026: Ποιοι δικαιούνται και πόσα παίρνουν

Παρέχεται οικονομική ενίσχυση για κάλυψη κόστους καυσίμων κίνησης τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 — δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Δικαιούχοι είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ με την ίδια προσαύξηση ανά τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως προς τα ποσά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων (εκτός μοτοσυκλετών) με κατοικία σε νησιά λαμβάνουν 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό.

Για μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα τα ποσά είναι χαμηλότερα: 35 ευρώ με κάρτα για νησιωτικές περιοχές ή 30 ευρώ σε λογαριασμό, και 30 ευρώ με κάρτα για λοιπή Ελλάδα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, επί του οποίου έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή leasing. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr με αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet, ή εναλλακτικά μέσω ΚΕΠ. Όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορά καυσίμων ή μετακίνηση με ΜΜΜ και ταξί — δεν επιτρέπεται καμία μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο.

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως 31 Ιουλίου 2026, οπότε τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση του Fuel Pass είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες, και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για κοινωνικές παροχές.

2. Επιδότηση 16 Λεπτών ανά Λίτρο Diesel

Για τον Απρίλιο 2026 επιδοτείται άμεσα το κόστος του πετρελαίου κίνησης (diesel) στην εσωτερική αγορά. Όπως ορίζει ρητά η ΠΝΠ: «Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε δεκαέξι (16) λεπτά του ευρώ (0,16 ευρώ) ανά λίτρο», υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ που εκδίδουν τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς. Η επιδότηση αφορά τις ποσότητες που διατίθενται προς πρατήρια, εταιρείες εμπορίας καυσίμων και βιομηχανικούς πελάτες.

3. 15% Επιστροφή στους Αγρότες για Λιπάσματα

Κατ’επαγγελμα αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα του πρωτογενούς τομέα, δικαιούνται επιστροφή 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που εκδίδονται από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026.

Το μέτρο αιτιολογείται από την αύξηση κόστους λιπασμάτων λόγω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Και αυτή η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, το ποσό ανακτάται εντόκως με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης.

4. Αποζημίωση Τυροκομείων Λέσβου λόγω Αφθώδους Πυρετού

Ειδική πρόβλεψη για επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη νήσο Λέσβο, οι οποίες πλήττονται από απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση ισχύει από 15 Μαρτίου 2026 και για όσο διαρκούν τα μέτρα απαγόρευσης. Υπολογίζεται βάσει της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος αποκλειστικά λεσβιακής παραγωγής κατά την περίοδο απαγόρευσης, και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η ΠΝΠ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διατηρεί την εξουσιοδότηση να αναπροσαρμόζει με απόφασή του τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής, τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης και για τα τρία πρώτα άρθρα, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Η ΠΝΠ υποβάλλεται στη Βουλή για κύρωση κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και ισχύει από τη δημοσίευσή της σήμερα, 26 Μαρτίου 2026.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

Εκρηκτικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, έως και 560%, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή













