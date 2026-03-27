Κατώτατος μισθός: Αυξημένο το Δώρο Πάσχα φέτος – Ποιες είναι οι διαφορές για εργαζόμενους με τριετίες και παιδιά

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν στην πράξη την αύξηση στις αποδοχές τους ήδη στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου. Η επίδραση της αύξησης αποτυπώνεται άμεσα στο ποσό του δώρου, καθώς ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν μέσα στο διάστημα αναφοράς.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ δεν αφορά μόνο τον βασικό μισθό, αλλά επηρεάζει συνολικά τις αποδοχές, καθώς ενσωματώνεται στις προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες) και στα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές διαφοροποιήσεις στα τελικά ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και στο ύψος του Δώρου Πάσχα.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος άνω των 30 ετών με τρεις τριετίες και δύο παιδιά, με μεικτές αποδοχές που φτάνουν πλέον τα 1.196 ευρώ και καθαρές περίπου 996 ευρώ τον μήνα, θα λάβει φέτος Δώρο Πάσχα 519,95 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό πέρυσι ήταν 500,54 ευρώ, δηλαδή προκύπτει αύξηση σχεδόν 20 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, για έναν εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς παιδιά, το Δώρο Πάσχα διαμορφώνεται στα 402,44 ευρώ, έναντι 385,85 ευρώ πέρυσι. Η αύξηση είναι μικρότερη σε απόλυτους αριθμούς, περίπου 16,5 ευρώ.

Τα δύο παραδείγματα δείχνουν καθαρά ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας εμφανίζουν μεγαλύτερες αυξήσεις, καθώς οι τριετίες ανεβάζουν τη βάση υπολογισμού. Έτσι, με τρεις τριετίες, οι καθαρές αποδοχές φτάνουν τα 959 ευρώ χωρίς παιδιά, τα 974 ευρώ με ένα παιδί και τα 996 ευρώ με δύο παιδιά.

Αντίστοιχα, για όσους έχουν λιγότερη προϋπηρεσία, οι αποδοχές διαμορφώνονται χαμηλότερα, αλλά και πάλι αυξημένες. Με μία τριετία, τα καθαρά ποσά κυμαίνονται από 834 έως 865 ευρώ, ενώ με δύο τριετίες φτάνουν έως τα 931 ευρώ, ανάλογα με τα οικογενειακά δεδομένα.

Η αύξηση κατά 40 ευρώ – από 880 σε 920 ευρώ – εντάσσεται στη συνολική πορεία ανόδου των κατώτατων αποδοχών τα τελευταία χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η συνολική αύξηση φτάνει το 35,4%, ενώ έχει τεθεί ως στόχος να προσεγγίσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Παράλληλα, η αλλαγή επηρεάζει και το Δημόσιο, όπου οι βασικοί μισθοί αυξάνονται κατά 40 ευρώ, επηρεάζοντας τα μισθολογικά κλιμάκια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσαρμογή θα εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου, με αναδρομική καταβολή για τον Απρίλιο.

Επιπλέον, αυξάνονται και επιδόματα που συνδέονται άμεσα με τον κατώτατο μισθό, όπως η παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το επίδομα ανεργίας, καθώς και σειρά εποχικών βοηθημάτων.

Για τους νεότερους εργαζόμενους, η επίδραση είναι συνδυαστική, καθώς πέρα από την αύξηση του μισθού προκύπτει και όφελος από φορολογικές αλλαγές. Για όσους είναι έως 25 ετών, το καθαρό όφελος φτάνει τα 35 ευρώ τον μήνα, ενώ για τις ηλικίες έως 29 ετών διαμορφώνεται στα 32 ευρώ. Για τους άνω των 30 ετών, η καθαρή αύξηση είναι περίπου 29 ευρώ μηνιαίως.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει διαφορετικά κάθε κατηγορία εργαζομένων, με τις μεγαλύτερες διαφορές να προκύπτουν από την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση. Οι αλλαγές αποτυπώνονται άμεσα στο Δώρο Πάσχα, αλλά και στα συνολικά εισοδήματα μέσα στη χρονιά.

