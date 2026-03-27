search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

27.03.2026 08:30

Άρση ακινησίας οχημάτων: Τι αλλάζει, πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας και τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ

27.03.2026 08:30
Σε εφαρμογή τίθεται το νέο σύστημα άρσης ακινησίας οχημάτων, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία ΙΧ και μοτοσικλετών μέσα στο έτος. Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν καταβάλλονται πλέον υποχρεωτικά για ολόκληρη τη χρονιά, αλλά αναλογικά, ανάλογα με το διάστημα χρήσης.

Με το νέο καθεστώς, δίνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας του οχήματος για συγκεκριμένους μήνες, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Ο υπολογισμός είναι απλός: κάθε μήνας αντιστοιχεί στο 1/12 των ετήσιων τελών. Ακόμη και σε περιπτώσεις χρήσης μικρότερης του μήνα, η χρέωση γίνεται για ολόκληρο μήνα, γεγονός που απαιτεί σωστό προγραμματισμό.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ. Εκεί υποβάλλεται το αίτημα άρσης ακινησίας και καταβάλλονται τα αναλογικά τέλη, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε υπηρεσίες. Το σύστημα προχωρά σε αυτόματους ελέγχους, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη και ότι υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο χρόνος κυκλοφορίας του οχήματος αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι από την πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ενεργοποίησης πρέπει να επιλέγεται με προσοχή, ώστε να μην χαθούν ημέρες από το διάστημα χρήσης.

Η άρση ακινησίας επιτρέπεται μόνο μία φορά μέσα στο ίδιο έτος. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών ενεργοποιήσεων και διακοπών μέσα στη χρονιά. Σε περίπτωση που χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα κυκλοφορίας από αυτό που είχε δηλωθεί αρχικά, απαιτείται η καταβολή των υπόλοιπων ετήσιων τελών, αφαιρούμενου του ποσού που έχει ήδη πληρωθεί.

Μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, το όχημα τίθεται αυτόματα σε ακινησία από το σύστημα. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει τον κίνδυνο παραλείψεων, ωστόσο η ευθύνη για τη μη χρήση του οχήματος παραμένει στον ιδιοκτήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ελέγχους, καθώς οι κυρώσεις είναι αυστηρές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο ενώ βρίσκεται σε ακινησία, επιβάλλεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μαζί με τα αντίστοιχα πρόστιμα. Παράλληλα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό αυξάνεται στις 30.000 ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες περιπτώσεις. Σε οχήματα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, απαιτείται η συναίνεση όλων για την άρση ακινησίας, η οποία δίνεται ηλεκτρονικά. Χωρίς τη σχετική έγκριση, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

Σε περιπτώσεις όπου οι πινακίδες έχουν κατατεθεί σε ΔΟΥ, η άρση ακινησίας δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά. Απαιτείται επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αιτήματος και την παραλαβή των στοιχείων κυκλοφορίας, αφού προηγουμένως έχουν εξοφληθεί τα τέλη και υπάρχει ενεργή ασφάλιση.

Ειδική μέριμνα υπάρχει και για τους κληρονόμους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των τελών για το έτος θανάτου του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη να δηλώσουν εκ νέου την ακινησία του οχήματος, εφόσον αυτό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Σε περιπτώσεις άρσης αναγκαστικής ακινησίας μέσα στο ίδιο έτος, τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία άρσης. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το διπλάσιο των ετήσιων τελών.

Τέλος, σε περίπτωση πώλησης ή οριστικής διαγραφής του οχήματος, τα ετήσια τέλη καθίστανται άμεσα απαιτητά στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναλογικά. Επιπλέον, ποσά που έχουν πληρωθεί χωρίς να πραγματοποιηθεί τελικά άρση ακινησίας μέσα στο ίδιο έτος δεν επιστρέφονται.

Το νέο σύστημα επιχειρεί να κάνει πιο δίκαιη τη χρήση των οχημάτων, καθώς συνδέει τα τέλη κυκλοφορίας με τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Ωστόσο, η σωστή κατανόηση των κανόνων και η προσεκτική τήρησή τους είναι απαραίτητες, προκειμένου να αποφευχθούν επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:18
nino-zosephine-new
LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

balendra-shah
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

us marines
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

1 / 3