ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:52
28.03.2026 17:27

Άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό με 12 τόνους σοκολάτας στην Ευρώπη – Κίνδυνος ελλείψεων το Πάσχα

28.03.2026 17:27
Μια αποστολή 12 τόνων σοκολάτας KitKat «ξάφρισαν» άγνωστοι στην Ευρώπη, με την εταιρεία μάλιστα να προειδοποιεί ότι η ληστεία κινδυνεύει να προκαλέσει ελλείψεις στα καταστήματα λίγο πριν το Πάσχα.

«Ένα φορτηγό που μετέφερε 413.793 μονάδες της νέας σειράς σοκολάτας της κλάπηκε κατά τη μεταφορά στην Ευρώπη» ανέφερε η KitKat, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το φορτίο, βάρους περίπου 12 τόνων, εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα ενώ κατευθυνόταν προς τους προβλεπόμενους προορισμούς παραγωγής και διανομής.

Η μάρκα προειδοποίησε ότι «η κλοπή μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη KitKat στα ράφια» αναγνωρίζοντας ότι «οι καταναλωτές, δυστυχώς, μπορεί να δυσκολευτούν να βρουν τις αγαπημένες τους σοκολάτες ενόψει του Πάσχα».

Το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την Ιταλία και κατευθυνόταν προς την Πολωνία, με σκοπό να διανεμηθούν οι σοκολάτες κατά μήκος της διαδρομής.

«Το όχημα και το περιεχόμενό του εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την αλυσίδα εφοδιασμού» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό με 12 τόνους σοκολάτας στην Ευρώπη – Κίνδυνος ελλείψεων το Πάσχα

LIFESTYLE

Πάτρας σε Συρίγο: «Καλός είμαι, δεν είμαι μ@λ… – Κατάλαβες;» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό με 12 τόνους σοκολάτας στην Ευρώπη – Κίνδυνος ελλείψεων το Πάσχα

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μόνο δύσκολες αποφάσεις για τον Τραμπ

