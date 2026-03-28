Ουκρανία: Διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η Τεχεράνη είχε στοχεύσει και καταστρέψει μια ουκρανική αποθήκη αντιαεροπορικών συστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντάς το «ψέμα» και «παραπληροφόρηση». «Αυτό είναι ψέμα, διαψεύδουμε επίσημα αυτές τις πληροφορίες.

Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και σε αυτό δεν διαφέρει από τους Ρώσους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίκι.

