Μέση Ανατολή: Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ ανοικτά του Ομάν στόχευσαν οι Ιρανοί – Μπήκε στον πόλεμο η Υεμένη, όλες οι εξελίξεις

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στόχευσε αμερικανικό πλοίο εφοδιαστικής υποστήριξης κοντά στο λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Υεμένης για εκτόξευση πυραύλου κατά της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ένα πλοίο εφοδιαστικής υποστήριξης που υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό στοχοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλαλάχ στο Ομάν», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, διαμηνύοντας πως τα χτυπήματα «θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι» και «μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».

Διακόπηκε η παραγωγή χάλυβα στο Ιράν μετά από ισραηλινά πλήγματα

Όπως έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεστάλη η παραγωγή χάλυβα στο Ιράν, μετά από ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις,

Η Khuzestan Steel Company ανακοίνωσε ότι «οι γραμμές παραγωγής έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», έπειτα από ζημιές που υπέστησαν αρκετές μονάδες κατά τις επιθέσεις της Παρασκευής.

Σύμφωνα με αναφορές, το εργοστάσιο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες χαλυβουργίες της χώρας και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της βιομηχανικής παραγωγής του Ιράν.

Ιράν: Νέα επίθεση εναντίον του πυρηνικού της σταθμού στο Μπουσέρ

Το Ιράν κατήγγειλε νέα επίθεση κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού του σταθμού του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την τρίτη σε διάστημα 10 ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Καμία ζημιά δεν αναφέρθηκε στον ενεργό αντιδραστήρα και καμία εκπομπή ραδιενέργειας, και οι συνθήκες στον σταθμό είναι φυσιολογικές», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το πλήγμα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 23:40 τοπική ώρα (23:10 ώρα Ελλάδος).

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν, είχε δεχθεί ξανά επίθεση στις 17 και στις 24 Μαρτίου, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Μετά το δεύτερο πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε την απομάκρυνση προσωπικού της που εργάζεται σε αυτόν τον πυρηνικό σταθμό ρωσικής τεχνολογίας, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές των ετών του 2010 και έχει δύο αντιδραστήρες.

Αυτός έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρωσία κατασκεύαζε δύο νέες μονάδες στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα χθες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Το Ιράν ανακοίνωσε την εξάρθρωση τρομοκρατικής ομάδας στην Γκολεστάν

Στο μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν δύο άτομα που κατηγορούνται για σχεδιασμό ένοπλης επίθεσης στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν οργάνωση συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά δυνάμεων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια εφόδου σε κρησφύγετο βρέθηκαν τέσσερα όπλα Colt και 43 σφαίρες.

Τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από ιρανικό πλήγμα σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, έπειτα από ιρανική επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό πυραυλικού πλήγματος και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκαλώντας τραυματισμούς σε αμερικανούς στρατιωτικούς αλλά και ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Image… pic.twitter.com/o7x32UjUOb — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι 12 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, με κάποιους από αυτούς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου», επικαλούμενη αμερικανούς και σαουδάραβες αξιωματούχους.

Κατά τις ίδιες πηγές, η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πολλά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση.

Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί το δεύτερο πλήγμα κατά της βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν. Κατά την προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σε χώρες της περιοχής από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι 273 από τους τραυματίες έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ενώ 13 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ομάν: Τραυματίστηκε εργαζόμενος σε επίθεση με drones στο λιμάνι Σαλάλα

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, ενώ γερανός υπέστη περιορισμένη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Ομάν.

Δύο drones στοχοθέτησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεών της, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο και προκαλώντας “περιορισμένες” υλικές ζημιές σε γερανό του λιμανιού.

An explosion occurred at the port of Salalah in Oman. pic.twitter.com/ay6qNW4Uap — Press TV 🔻 (@PressTV) March 28, 2026

Το Ομάν ήταν από τις χώρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περισσότερους από 550 ιρανικούς πυραύλους και drones

Στο μεταξύ, ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι έχει αναχαιτίσει και καταστρέψει 174 ιρανικούς πυραύλους και 385 drones που στόχευαν τη χώρα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, πριν από έναν μήνα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη χρήση drones και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πολιτικών υποδομών και ιδιωτικής περιουσίας ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ», καθώς και «άμεση απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Νωρίτερα σήμερα, σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν δύο φορές στο Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για επερχόμενα πλήγματα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι πυρκαγιά σε άγνωστη εγκατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, έπειτα από πρόσφατη επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν.

Bahrain faced another wave of Iranian missile and drone attacks overnight.



A strike hit an oil facility (linked to BAPCO), causing a large fire. pic.twitter.com/7h0cD3LisH — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

ΗΑΕ: Πέντε τραυματίες ύστερα από ιρανικές επιθέσεις

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

«Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την “επιτυχημένη αναχαίτιση” ενός βαλλιστικού πυραύλου.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά», διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου.

Κουβέιτ: «Σημαντική» ζημιά στο αεροδρόμιο από ιρανικές επιθέσεις με drone

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολλαπλών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο σύστημα ραντάρ του, αλλά δεν προκάλεσαν θύματα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA το Σάββατο, επικαλούμενο την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής δήλωσε αργότερα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από το Ιράν, τους πληρεξούσιούς του και τις ένοπλες παρατάξεις που υποστηρίζει.

Η Ουκρανία διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η Τεχεράνη είχε στοχεύσει και καταστρέψει μια ουκρανική αποθήκη αντιαεροπορικών συστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντάς το «ψέμα» και «παραπληροφόρηση».

«Αυτό είναι ψέμα, διαψεύδουμε επίσημα αυτές τις πληροφορίες. Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και σε αυτό δεν διαφέρει από τους Ρώσους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίκι.

Προειδοποίηση Πεζεσκιάν προς τις χώρες της περιοχής

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην επιτρέψουν τη χρήση των εδαφών τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του, προειδοποιώντας για συνέπειες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα απαντήσει δυναμικά εάν πληγούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα ανταποδώσουμε σθεναρά εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά μας κέντρα. Προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για το στενό του Χορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Χορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Χορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Με τη συμφωνία αυτή είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πλέον προβλήματα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές Μαρτίου», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη τόνισε στο Ιράν ότι «δεν είναι μέρος της σύγκρουσης» και «έχει το δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου.

«Στο πλαίσιο του τρέχοντος (νέου) μηχανισμού (που συμφωνήθηκε), η Ταϊλάνδη θα ενημερώνει εκ των προτέρων για οποιοδήποτε πλοίο διασχίζει το στενό και το Ιράν θα απαντά», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως ήδη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο πέρασε από το στενό και ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα.

Η συγγνώμη στους πολίτες

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας βρέθηκε αντιμέτωπη με ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με καύσιμα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

Παρότι αρχικά είχε οριστεί πλαφόν 30 μπατ (0,79 ευρώ) το λίτρο, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 6 μπατ αυτή την εβδομάδα. Ελλείψεις και ουρές αναμονές έγιναν ολοένα πιο συχνά φαινόμενα στα πρατήρια καυσίμων,

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη διαχείριση των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Μαρτίου», είπε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. «Νομίζαμε στην αρχή ότι η σύγκρουση αυτή θα είχε μικρή διάρκεια. Πλέον είναι σαφές ότι η κατάσταση άλλαξε και ότι είναι πιθανό να παραταθεί», δικαιολόγησε.

Ο πρωθυπουργός Ανούτιν, που επανεξελέγη πρόσφατα, παρότρυνε τους Ταϊλανδούς να μην καταλαμβάνονται από πανικό, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα των 65 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων.

Εμπορικό πλοίο της Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης ενώ βρισκόταν στο στενό του Χορμούζ. Τρεις ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό επισήμως συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή στο στενό, διαμηνύοντας πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας είναι πλέον κλειστή για σκάφη που έρχονται από ή πάνε σε λιμάνια συνδεόμενα με τον «εχθρό».

Η κίνηση στο στενό του Χορμούζ μειώθηκε κατά 95% σε σύγκριση με το φυσιολογικό επίπεδο μεταξύ της 1ης και της 26ης Μαρτίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpler.

Από την αρχή του μήνα 24 εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους 11 δεξαμενόπλοια, έγιναν στόχο επιθέσεων ή ανέφεραν «συμβάντα», σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Ινδονησία: «Θετικές» οι συνομιλίες με το Ιράν για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από το στενό του Ορμούζ



Την ίδια ώρα, η Ινδονησία έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν για να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων της μέσω του Στενού του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ανταποκρίνεται ευνοϊκά στις διπλωματικές προσπάθειες της Τζακάρτα, δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ινδονησιακά δεξαμενόπλοια Pertamina Pride και Gamsunoro, που ανήκουν σε θυγατρική της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Pertamina, παραμένουν στον Κόλπο, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση και η πρεσβεία της στην Τεχεράνη έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με την ιρανική πρεσβεία στην Τζακάρτα και τα αρμόδια μέρη στην Τεχεράνη, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά για να επιτρέψει στα πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από το στενό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Βαχντ Ναμπίλ Αχμάντ Μουλατσέλα.

«Η πρεσβεία του Ιράν (στην Τζακάρτα) μετέφερε την ευνοϊκή εκτίμηση της ιρανικής κυβέρνησης σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων του ομίλου Pertamina στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε στο AFP.

Η Περταμίνα θα πραγματοποιήσει ορισμένες προετοιμασίες για να παρακολουθήσει την «θετική» απάντηση της Τεχεράνης, είπε, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι τα πληρώματα είναι προετοιμασμένα και ασφαλισμένα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ινδονησίας στην Τεχεράνη θα συνεχίσουν να συντονίζονται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων που ανήκουν στην Pertamina μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Βαχντ.

Η Pertamina International Shipping βρίσκεται σε συνομιλίες με το υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλίσει ότι τα δεξαμενόπλοιά της θα μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο AFP ο υπηρεσιακός γραμματέας Βέγκα Πίτα.

Το Pertamina Pride μεταφέρει αργό πετρέλαιο για εγχώρια χρήση, ενώ το Gamsunoro μεταφέρει μαζούτ για την εξυπηρέτηση «εξωτερικών» καταναλωτών, δήλωσε ο Vega, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Vega δήλωσε ότι προτεραιότητα της εταιρείας ήταν να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληρωμάτων και την ασφάλεια των πλοίων και του φορτίου τους.

Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία την Κυριακή με την Ταϊλάνδη για να επιτρέψει σε ταϊλανδέζικα πετρελαιοφόρα να διέλθουν με ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε 3.554 στόχους ακόμη στο Ιράν»: Απειλές Τραμπ και αιχμές για NATO

Σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι απομένουν «3.554 στόχοι» στο Ιράν και ότι η σύγκρουση «δεν έχει τελειώσει».

Trump on Iran:



We have another 3,554 targets left, and they will be done pretty quickly. pic.twitter.com/LPTCDCUkVE — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε επενδυτική εκδήλωση στο Μαϊάμι, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έβαλαν τέλος στον «πυρηνικό εκβιασμό» του Ιράν και επέμεινε πως η αμερικανική πλευρά διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει να έχει επαφές με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα και ανέφερε πως στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση 15 σημείων, για την οποία αναμένεται ιρανική απάντηση.

Trump on Iran:



They have to open up the Strait of Trump, I mean Hormuz… the fake news will say that I said it accidentally.



There are no accidents with me. pic.twitter.com/zQtky4AmZy — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απαίτησή του να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση αναφέρθηκε σε αυτά ως «Στενά του Τραμπ».

Νέα επίθεση κατά του NATO από το Μαϊάμι

Στην ίδια εκδήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην σπεύδουν πλέον να υπερασπιστούν άλλα κράτη-μέλη του NATO, εφόσον, όπως είπε, «δεν είναι εκεί για εμάς». Επικαλέστηκε ειδικά τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι δεν παρείχαν τη στρατιωτική συνδρομή που ζητούσε η Ουάσιγκτον για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Trump on NATO:



If the “big one” ever happened, I guarantee you they wouldn’t be there.



They made a big mistake. pic.twitter.com/WziC7yPjQo — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δαπανούν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» ετησίως για την προστασία της Συμμαχίας και άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η στάση μπορεί να επανεξεταστεί.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από σειρά επιθέσεων του ίδιου κατά του NATO τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές σε «χάρτινη τίγρη» και σε «δειλούς» ηγέτες, αλλά και με την προειδοποίηση ότι η Ουάσιγκτον «θα θυμάται» τη στάση που κράτησαν οι σύμμαχοί της.

Στις 19 Μαρτίου, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία είχαν δηλώσει σε κοινό κείμενο ότι είναι έτοιμες να «συνεισφέρουν» σε κατάλληλες προσπάθειες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, αποκλείοντας όμως άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο. Τη γραμμή αυτή ακολούθησαν και άλλες κυβερνήσεις, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 ζήτησαν άμεσο τερματισμό των επιθέσεων σε αμάχους και αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο πέρασμα.

Σύνοδος για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν σύνοδο αύριο, Κυριακή, και τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η πακιστανική κυβέρνηση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, κατόπιν πρόσκλησής τους από τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, θα συναντηθούν «στο Ισλαμαμπάντ στις 29 και 30 Μαρτίου» για να έχουν «συνομιλίες σε βάθος επί μιας σειράς ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτοί αναμένεται επίσης να συναντηθούν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε αναφερθεί ήδη από χθες, Παρασκευή, στην πιθανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας συνόδου. «Αρχικά, προβλέπαμε να γίνει αυτή η συνάντηση στην Τουρκία, μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, καθώς οι Πακιστανοί ομόλογοί μας ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν στη χώρα τους, μεταφέραμε τη συνάντηση στο Πακιστάν. Είναι πιθανόν να συναντηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε χθες ο Χακάν Φιντάν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber.

Διπλωματικές κινήσεις, ρωσική εμπλοκή και σοκ στις αγορές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί την πιθανότητα πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, κάνοντας λόγο για λύση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και στα «νόμιμα συμφέροντα» των χωρών της περιοχής.

Η πολεμική κλιμάκωση συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα και την παγκόσμια οικονομία. Η παράλυση της κίνησης στο στενό του Ορμούζ έχει ενισχύσει τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, με το WTI να κινείται κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το Brent να έχει ξεπεράσει τα 112 δολάρια, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση.

Προειδοποίηση Πεζεσκιάν προς τις χώρες της περιοχής: «Αν θέλετε ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας»










