Προειδοποίηση Πεζεσκιάν προς τις χώρες της περιοχής: «Αν θέλετε ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην επιτρέψουν τη χρήση των εδαφών τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του, προειδοποιώντας για συνέπειες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα απαντήσει δυναμικά εάν πληγούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα ανταποδώσουμε σθεναρά εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά μας κέντρα. Προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. March 28, 2026

