Προειδοποίηση Πεζεσκιάν προς τις χώρες της περιοχής: «Αν θέλετε ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην επιτρέψουν τη χρήση των εδαφών τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του, προειδοποιώντας για συνέπειες.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα απαντήσει δυναμικά εάν πληγούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα.
«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα ανταποδώσουμε σθεναρά εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά μας κέντρα. Προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην επιτρέψετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:
CNN: Τα 7 νησιά «κλειδιά» των Στενών του Ορμούζ – Το σχέδιο που μπορεί να κρίνει τον έλεγχο του Κόλπου
Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας
Πυρηνικό αντιδραστήρα χτύπησε το Ισραήλ – Στον Λευκό Οίκο φτάνει η αντιπρόταση του Ιράν για εκεχειρία – Live οι εξελίξεις
