Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνιστά μια βαθιά στρατηγική τομή: για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ –ένα κράτος που θεωρούνταν σχεδόν απρόσβλητο στο εσωτερικό του– βρίσκεται αντιμέτωπο με διαρκή πλήγματα στην καρδιά του. Η εικόνα της «άτρωτης χώρας» έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα. Όχι επειδή το Ισραήλ κατέρρευσε, αλλά επειδή αποδείχθηκε ότι δεν είναι άτρωτο.

Η πιο εμφανής αλλαγή αφορά το ίδιο το εσωτερικό του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ και η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή δέχονται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones, δημιουργώντας μια καθημερινότητα συναγερμών, καταφυγίων και διακοπών της οικονομικής δραστηριότητας. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο πόλεμος δεν περιορίζεται στα σύνορα. Μεταφέρεται στο κέντρο της χώρας, πλήττοντας το οικονομικό και διοικητικό της νεύρο.

Θα ήταν πρόωρο ή και υπερβολικό να πει κανείς ότι το Ισραήλ δεν παραμένει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, με υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα και διεθνή στήριξη. Δεν βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Ωστόσο, κάτι έχει αλλάξει οριστικά. Η βασική διαπίστωση του πολέμου είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μια χώρα που μπορεί να διεξάγει πολέμους χωρίς σοβαρό κόστος στο εσωτερικό της. Η αποτροπή του έχει δεχθεί πλήγμα, και η ασφάλεια δεν είναι πλέον δεδομένη. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν κατέστρεψε το Ισραήλ. Αλλά κατέστρεψε έναν μύθο: ότι είναι απρόσβλητο.

Η μεγαλύτερη στρατηγική ανατροπή αφορά το ίδιο το δόγμα του Ισραήλ. Παραδοσιακά, η χώρα βασιζόταν σε σύντομες και αποφασιστικές συγκρούσεις, μεταφέροντας τη μάχη στο έδαφος του αντιπάλου. Σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το αντίθετο: έναν πόλεμο μεγάλης διάρκειας, συνεχή πλήγματα στο εσωτερικό και πολλαπλά ταυτόχρονα μέτωπα. Πρόκειται για ένα σενάριο που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

Το πλήγμα στο Μπεν Γκουριόν και η παράλυση των μεταφορών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, τον βασικό διεθνή κόμβο του Ισραήλ. Αν και δεν έχει καταστραφεί, έχει τεθεί σε καθεστώς σοβαρών περιορισμών, με ελάχιστες πτήσεις και δραστική μείωση της επιβατικής κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι διπλό:

αποσύνδεση της χώρας από μεγάλο μέρος της διεθνούς αεροπορικής κυκλοφορίας

σοβαρό πλήγμα στην οικονομία και την εικόνα ασφάλειας

Η λειτουργία του αεροδρομίου σε «κατάσταση κρίσης» αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό σύμβολο της νέας πραγματικότητας. Παράλληλα, το Ισραήλ αντιμετωπίζει ταυτόχρονες απειλές:

στον βορρά, με συνεχή ένταση από τον Λίβανο

στο νότο, όπου στρατηγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο στόχαστρο

στο κέντρο, με πυραυλικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας

Η πολυμέτωπη πίεση περιορίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης δυνάμεων και εντείνει τη φθορά.

Η αεράμυνα δεν είναι αδιαπέραστη, ο στρατός υπό πίεση

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας εξακολουθεί να αναχαιτίζει την πλειονότητα των επιθέσεων. Ωστόσο, η μαζικότητα και η τεχνολογική εξέλιξη των ιρανικών πληγμάτων –ιδίως με χρήση πολλαπλών κεφαλών– αποδεικνύουν ότι καμία άμυνα δεν είναι απόλυτη. Ακόμη και επιτυχείς αναχαιτίσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιές, ενώ η συνεχής πίεση δοκιμάζει τα όρια του συστήματος. Ένα από τα πιο κρίσιμα νέα στοιχεία είναι η πίεση στο σύστημα εφεδρειών, που αποτελεί θεμέλιο της ισραηλινής άμυνας.

Η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου έχει οδηγήσει σε κόπωση προσωπικού, δυσκολίες στην επαναλαμβανόμενη επιστράτευση, αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις «κατάρρευσης» του στρατού, στρατιωτικές και πολιτικές φωνές μιλούν πλέον ανοιχτά για όρια αντοχής και ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής.

Πολιτικές πιέσεις και κριτική στον Νετανιάχου

Η στρατιωτική πίεση μεταφέρεται και στο πολιτικό πεδίο. Η αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση Νετανιάχου για λανθασμένη εκτίμηση του κόστους της σύγκρουσης, απουσία σαφούς στρατηγικής εξόδου, εμπλοκή σε έναν πόλεμο φθοράς χωρίς γρήγορη νίκη. Το ερώτημα που τίθεται όλο και πιο έντονα είναι αν το Ισραήλ μπορεί να αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο υπό αυτές τις συνθήκες.

