ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 16:44
27.03.2026 15:56

Μόνο το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν καταστράφηκε, παραδέχονται οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ – Εκατέρωθεν επιθέσεις και απειλές – Live οι εξελίξεις

Δίχως τέλος συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη των συγκρούσεων. Παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο Τραμπ, ενώ φαίνεται να εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών των χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή, ωστόσο ανυποχώρητο παραμένει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό. Με πυραυλικές επιθέσεις στοχοποιώντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, απαντά η Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο παρασκήνιο ένα σκληρό διπλωματικό παζάρι, καθώς μετά τις φερόμενες έμμεσεις διαπραγματεύσεις, σχεδιάζοβνται απευθείας συνομιλίες σύντομα στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι απειλές και από τις δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη έχει απαντήσει στην αμερικανικη πρόταση για εκεχειρία, την οποία χαρακτηρίζει «μονόπλευρη και άδικη», με 5 όρους, ενώ προειδοποιεί την Ουάσινγκτον ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαχητές είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαπιστώσουν με βεβαιότητα μόνο ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πέντε άτομα από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Live οι εξελίξεις:

Η Μόσχα χαρακτηρίζει «εχθρική» την απόφαση της Βρετανίας για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων

Τραμπ στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου: «Λατρεύω την ελληνική αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο τους Έλληνες» – Αναφορές σε Σπαρτιάτες, Σωκράτη και Αριστοτέλη (Video)

Ρώσοι βουλευτές στην Ουάσινγκτον: Σπάνια επαφή με το Κογκρέσο εν μέσω αδιεξόδου για την Ουκρανία – «Βήμα αναβίωσης», λέει το Κρεμλίνο

